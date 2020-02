Paul Rudd e Will Ferrell protagonisti della serie The Shrink Next Door

Gli attori Paul Rudd e Will Ferrell saranno le star di una nuova serie televisiva ispirata a una storia vera, The Shrink Next Door.

Paul Rudd e Will Ferrell torneranno a recitare insieme in occasione di una nuova serie tv intitolata The Shrink Next Door, un nuovo progetto prodotto per MRC Television tratto da un popolare podcast. Gli eventi raccontati nelle puntate, inoltre, sono ispirati a una storia realmente accaduta.

Le star di Anchorman 2 - Fotti la notizia interpreteranno Isaac "Ike" Herschkopf, uno psichiatra che avrà il volto di Paul Rudd, e il paziente Martin "Marty" Markovitz, ruolo affidato a Will Ferrell. Il loro rapporto ha superato i confini delle tradizionali dinamiche esistenti e il medico ha iniziato a prendere lentamente il controllo della vita di Marty, trasferendosi persino a casa sua e occupandosi degli affari dell'azienda della sua famiglia. The Shrink Next Door esplorerà quindi il rapporto all'insegna della manipolazione e del tentativo di ottenere potere.

La sceneggiatura sarà firmata da Georgia Pritchett, mentre alla regia ci sarà Michael Showalter. Nel team della produziome ci saranno anche le due star. Ferrell ritornerà prossimamente sugli schermi con il film Eurovision, in arrivo su Netflix a maggio, mentre Paul Rudd sarà uno dei protagonisti di Ghostbusters: Legacy, distribuito nelle sale americane dal 10 luglio.