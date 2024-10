The Sex Lives of College Girls: il teaser fissa la data di uscita della terza stagione della serie di Max

Max ha diffuso il teaser trailer della terza stagione della serie di successo The Sex Lives of College Girls.

Max ha diffuso il teaser trailer della terza stagione di The Sex Lives of College Girls, il prossimo ritorno della serie comica di successo. Questa è l'ultima stagione della star di Mean Girls Reneé Rapp nel ruolo di Leighton, che apparirà solo in una manciata di episodi. L'anno scorso, la Rapp aveva annunciato di aver deciso di lasciare la serie come personaggio regular per concentrarsi sulla sua carriera musicale.

La terza stagione di The Sex Lives of College Girls sarà disponibile in streaming a partire dal 21 novembre su Max, seguita da un nuovo episodio settimanale fino al 31 gennaio. La prossima puntata avrà come protagonisti Pauline Chalamet, Amrit Kaur, Alyah Chanelle Scott, Mekki Leeper, Christopher Meyer, Ilia Paulino, Lolo Spencer, Renika Williams e Mitchell Slaggert.

The Sex Lives of College Girls 3, Reneé Rapp abbandona il cast e ingaggia un avvocato: "Guerra di ego"

Di cosa parla la serie

"The Sex Lives of College Girls segue quattro compagni di stanza al college nel prestigioso Essex College del New England. Un fascio di contraddizioni e ormoni, queste ragazze sono in egual misura amabili e irritanti mentre vivono la loro nuova vita libera nel campus", si legge nella descrizione ufficiale della serie.

Lo show è stato creato dalla candidata agli Emmy Mindy Kaling e da Justin Noble, che è anche showrunner. Il cast della terza stagione comprende Rebecca Wisocky, Nabeel Muscatwalla, Michael Hsu Rosen, Ruby Cruz, Devin Craig, Michael Provost e Roby Attal. È prodotto esecutivamente da Howard Klein. È una produzione di Kaling International in associazione con Warner Bros. Television.

"Immagino di essere interessata alle giovani donne e alle loro pulsioni sessuali più di quanto pensassi", ha dichiarato Mindy Kaling riguardo alla sua creazione. "Una cosa che accomuna molti dei miei spettacoli e progetti sono le giovani donne che hanno grandi personalità e grandi ambizioni. In una serie tradizionale potrebbe esserci un personaggio del genere, ma io volevo mostrare quattro giovani donne che entrano nella vita con un punto di vista davvero forte".