The Secrets We Keep: Noomi Rapace nel trailer del film

Il film The Secrets We Keep avrà Noomi Rapace come protagonista e il trailer anticipa le prime sequenze del thriller.

The Secrets We Keep è il nuovo film con Noomi Rapace di cui online è stato condiviso il primo trailer.

Nel video si vede la protagonista mentre vive in un tranquillo quartiere della provincia americana e rivela un terribile segreto al marito. La donna spiega infatti di avergli mentito e di essere stata coinvolta nella seconda Guerra Mondiale e aver avuto a che fare con dei soldati tedeschi, subendo violenze e abusi, oltre ad aver scoperto che a poche case di distanza c'è uno dei colpevoli. La protagonista svela quindi di aver rapito l'uomo e averlo rinchiuso nel bagagliaio del loro furgone.

Il film The Secrets We Keep, in arrivo il 16 settembre nei cinema americani e in streaming, racconta la storia di Maja (Noomi Rapace), una donna che si ricostruisce una vita dopo la seconda Guerra mondiale grazie al suo marito americano (Joel Kinnaman). Ancora traumatizzata da quanto vissuto quindici anni prima, Maja rapisce il suo vicino (Chris Messina) e va alla ricerca di vendetta per i crimini di guerra che è convinta l'uomo abbia compiuto.

Alla regia c'è Yuval Adler, mentre la sceneggiatura è firmata da Ryan Covington, già autore di Bethlehem che gli ha permesso di conquistare numerosi riconoscimenti in festival come Venezia e Taipei