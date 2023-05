The Secret - Le verità nascoste stasera su Rai 4: trama e cast del film con Noomi Rapace

Rai 4 stasera in prima serata manda in onda The Secret - Le verità nascoste: trama, cast e recensione del film con Noomi Rapace

Stasera, 14 maggio, su Rai 4, in prima serata, alle 21:20, va in onda The Secret - Le verità nascoste, film statunitense del 2020. La pellicola è stata diretta da Yuval Adler, autore anche della sceneggiatura insieme a Ryan Covington. Trama, curiosità, recensione,cast e trailer, del lungometraggio.

The Secret - Le verità nascoste: una scena Noomi Rapace e Chris Messina

The Secret - Le verità nascoste: trama

The Secret - Le verità nascoste: Noomi Rapace in una scena del film

Fine anni '40 del Novecento. Maja si trasferisce in America per cercare di rifarsi una nuova vita e lasciarsi alle spalle per sempre la tragedia della guerra e l'abominio dell'Olocausto. Insieme al marito Lewis trova casa in un quartiere residenziale, dove poter ricostruire un'esistenza libera dal quell'orrore.

The Secret - Le verità nascoste: una scena con Amy Seimetz

Un giorno, per caso, ascolta qualcuno che sta fischiettando un motivetto che ha già sentito più volte: era quello intonato dall'aguzzino che torturava lei e la sua famiglia nei campi di concentramento. Maja si persuade che il suo nuovo vicino di casa, Thomas, sia proprio quell'uomo, e inizia ad attuare un piano per placare il suo spirito di vendetta, finendo per sequestrarlo.

Lewis, inizialmente trascinato da Maja in questa ulteriore follia, inizia a dubitare che la rabbia della moglie si stia in realtà sfogando sulla persona sbagliata. Ma la spirale di odio e terrore, che ha pervaso la donna e milioni di altre vittime della Shoah, può anche provocare reazioni istintive difficilmente controllabili.

The Secret - Le verità nascoste: curiosità

The Secret - Le verità nascoste e stato distribuito nelle sale cinematografiche italiane a partire dal 15 ottobre 2020 grazie Vision Distribution e Cloud 9.

The Secret - Le verità nascoste: una scena con Chris Messina e Noomi Rapace

La pellicola ha incassato Incassi in italia 89.955 dollari, di cui 50.876 in Italia. La nostra recensione di The Secret - Le verità nascoste.

The Secret - Le verità nascoste: Noomi Rapace: Maja Stowe

Joel Kinnaman: Thomas Steinmann Chris Messina: Lewis Rossini Amy Seimetz: Rachel Crystal Jackson Dean Vincent: Patrick Miluette Nalin: Miriah Madison Paige Jones: Annabel Jeff Pope: Mr. White David Maldonado: Agente Brouwer Ed Amatrudo: Albert Sonnderquist Victoria Hill: Claire