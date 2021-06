The School for Good and Evil: un video introduce la congrega delle streghe che apparirà nel film

Netflix ha condiviso un video dedicato a The School for Good and Evil in cui lo scrittore dei romanzi incontra le interpreti della congrega di streghe.

The School for Good and Evil è il nuovo film fantasy in arrivo prossimamente su Netflix e un nuovo video mostra l'incontro tra lo scrittore dei romanzi alla base del progetto e le giovani attrici del trio di streghe che appariranno sullo schermo.

Somain Chainani ha infatti incontrato per la prima volta Demi Isaac Oviawe che interpreta Anadil, Kaitlyn Akinpelumi che ha la parte di Dot e Freya Theodora Parks che ha il ruolo di Hester. Nel filmato si vede lo scrittore chiedere alle giovani interpreti se si sono immedesimate nei personaggi leggendo i libri, la loro reazione ai costumi di scena e come stanno affrontando le riprese.

The School for Good and Evil, ispirato ai libri fantasy di Soman Chainani, è ambientato nel mondo fantastico di Endless Woods e racconta la storia delle migliori amiche Sophie e Agatha (Sophia Anne Caruso e Sofia Wylie) il cui destino sembra portarle in due direzioni molto diverse. Sophie è convinta che verrà scelta per la Scuola del Bene, dove potrebbe ritrovarsi accanto a principesse come Cenerentola e Biancaneve, mentre Agatha crede di finire tra le fila del Male. Quando la situazione si ribalta, la loro amicizia viene messa alla prova ed entrambe scoprono chi sono veramente.

David Magee e Laura Solon hanno firmato il progetto diretto da Paul Feig in cui Charlize Theron interpreta Lady Lesso, un'insegnante della Scuola del Male, mentre Kerry Washington è la Professoressa Dovey, insegnante della Scuola del Bene. Nel cast anche Laurence Fishburne nel ruolo del Preside Rafal Mistral e Michelle Yeoh in quello della professoressa Anemone, insegnante di Abbellimento.