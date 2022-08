The Sandman: il trailer dell'episodio speciale

La prima stagione di The Sandman è stata estesa: Netflix, con un trailer, ha infatti svelato l'arrivo di un episodio bonus composto dalle storie A Dream of a Thousand Cats e Calliope.

Nel trailer si vedono le prime immagini dei racconti che avranno al centro rispettivamente un gatto siamese e uno scrittore in difficoltà che entra in contatto con Morfeo.

The Sandman, di cui potete leggere la nostra recensione, segue quanto accade a Morfeo/Sogno (Tom Sturridge), uno dei sette Eterni che regolano particolari aspetti dell'esistenza umana come morte o disperazione.

La prima stagione dello show, prodotta dalla piattaforma streaming, è composta da undici episodi.

Nel cast, oltre al protagonista Tom Sturridge, ci sono anche Charles Dance, Vivienne Acheampong, Asim Chaudhry, Sanjeev Bhaskar, Stephen Fry, Patton Oswalt, Jenna Coleman, Kirby Howell-Baptiste, Mason Alexander Park, Donna Preston, Niamh Walsh, David Thewlis, Kyo Ra, Razane Jammal e Sandra James Young.