The Sandman, su Netflix in streaming da oggi

The Sandman, l'attesissima serie tratta da Neil Gaiman, è finalmente, dopo una lunga attesa, arrivato su Netflix in streaming a partire da oggi 5 agosto 2022 per tutti gli utenti abbonati.

La prima stagione dello show The Sandman, prodotta dalla piattaforma streaming, è composta da undici episodi, con un'ambientazione moderna rispetto alla storia originale. Il racconto di Sandman segue quanto accade a Sogno, uno dei sette Eterni che regolano particolari aspetti dell'esistenza umana come morte o disperazione. Nel cast, oltre al protagonista Tom Sturridge, ci sono anche Charles Dance, Vivienne Acheampong nei panni di Lucienne, collaboratrice fidata di Sogno, personaggio che in questa occasione è stato trasposto al femminile (il nome originario sarebbe infatti Lucien).

The Sandman: una foto di Morpheus e Lucille

Inoltre Boyd Holbrook sarà Corinzio, un incubo di Morpheus; Asim Chaudhry e Sanjeev Bhaskar interpreteranno rispettivamente Abele e Caino. Tra gli interpreti ci sono inoltre Stephen Fry, Patton Oswalt, Jenna Coleman, Kirby Howell-Baptiste, Mason Alexander Park, Donna Preston, Niamh Walsh, David Thewlis, Kyo Ra, Razane Jammal e Sandra James Young. The Sandman è l'attesissimo adattamento della serie a fumetti DC Comics uscita tra il 1988 e il 1996, formata da ben 75 albi, scritta dall'icona fantasy Neil Gaiman.