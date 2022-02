The Sandman: Ferdinand Kingsley sarà Hob Gadling, la conferma di Neil Gaiman

Empire annuncia l'ingaggio di Ferdinand Kingsley nel cast della serie Netflix The Sandman nel ruolo di Hob Gadling, uno dei personaggi più amati dai fan- La conferma arriva dallo stesso autore del fumetto Neil Gaiman.

The Sandman: una foto di Morpheus e Lucille

In una recente intervista a Empire, Neil Gaiman ha confermato che il personaggio di Hob Gadling apparirà nella serie Netflix e che a interpretarlo sarà l'attore di Victoria e Mank, Ferdinand Kingsley.

Nei fumetti, Hob Gadling è - in un certo senso - il più vecchio amico di Dream (Tom Sturridge); un soldato del 14° secolo della Guerra dei Cent'anni che decide che la morte è semplicemente una cattiva abitudine,e quindi sceglie di non morire mai. Di conseguenza, continua a vivere e si incontra con Dream a intervalli di 100 anni.

Parlando con Empire, Neil Gaiman ha elogiato la performance di Kingsley e quanto sia importante per il personaggio che ha immaginato per la prima volta sulla pagina: "Dirò di Ferdie che, più di ogni altra cosa che abbiamo fatto, tranne forse Stephen Fry nei panni di Gilbert, è esattamente la performance che avevo nella mia testa 35 anni fa. È proprio come, 'Oh, ecco qua, c'è Hob Gadling'. Quindi Ferdie è favoloso".

Neil Gaiman anticipa, inoltre, che Hob Gadling appare per la prima volta nel sesto episodio di The Sandman, che ha descritto come "il più piacevole e adorabile".

Sandman su Netflix: tutto ciò che sappiamo sulla serie

La prima stagione dello show The Sandman, prodotta dalla piattaforma streaming, sarà composta da undici episodi, con un'ambientazione moderna rispetto alla storia originale.

Il racconto di Sandman segue quanto accade a Sogno, uno dei sette Eterni che regolano particolari aspetti dell'esistenza umana come morte o disperazione.

Nel cast, oltre al protagonista Tom Sturridge, ci sono anche Charles Dance, Vivienne Acheampong nei panni di Lucienne, collaboratrice fidata di Sogno, personaggio che in questa occasione è stato trasposto al femminile (il nome originario sarebbe infatti Lucien); Boyd Holbrook sarà Corinzio, un incubo di Morpheus; Asim Chaudhry e Sanjeev Bhaskar interpreteranno rispettivamente Abele e Caino. Tra gli interpreti ci sono inoltre Stephen Fry, Patton Oswalt, Jenna Coleman, Kirby Howell-Baptiste, Mason Alexander Park, Donna Preston, Niamh Walsh, David Thewlis, Kyo Ra, Razane Jammal e Sandra James Young.