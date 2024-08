The Room Next Door: Tilda Swinton e Julianne Moore sono stupende nel trailer del film di Almodóvar

Si tratta dell'esordio in lingua inglese nel lungometraggio per il regista spagnolo che verrà presentato alla Mostra del Cinema di Venezia

Sony Pictures Classics ha diffuso in streaming il primo trailer di The Room Next Door esordio in lingua inglese nel lungometraggio del pluripremiato Pedro Almodóvar, interpretato dai premi Oscar Julianne Moore e Tilda Swinton.

Come detto, il film rappresenta il primo lungometraggio in lingua inglese di Almodóvar, dopo aver esordito in questa lingua con il corto The Human Voice e successivamente con Strange Way of Life. Il nuovo film sarà presentato in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia il 2 settembre.

Secondo la sinossi, "The Room Next Door segue Ingrid (Moore) e Martha (Swinton), che erano molto amiche in gioventù quando lavoravano alla stessa rivista. Ingrid è diventata una scrittrice di romanzi d'autore, mentre Martha è diventata una reporter di guerra, e le circostanze della vita le hanno separate. Dopo anni di lontananza, si incontrano di nuovo in una situazione estrema ma stranamente dolce".

Nella clip, la Swinton è in un letto d'ospedale con la Moore al suo fianco mentre in sottofondo sentiamo una musica drammatica. Le due si ritrovano a vivere nella stessa casa e a dover gestire la loro amicizia, con Moore che sembra essere molto più interessata a farlo rispetto alla Swinton.

The Room Next Door, Tilda Swinton:"È il seguito naturale di Dolor y Gloria"

The Room Next Door arriva a tre anni di distanza da Madres paralelas, presentato anch'esso a Venezia nel 2021 e premiato con la Coppa Volpi per la migliore attrice per l'interpretazione di Penelope Cruz. Il film fa parte di un concorso stellare alla Mostra del Cinema di Venezia di quest'anno, che comprende Queer di Luca Guadagnino, Maria di Pablo Larrain e Joker: Folie à Deux, tra gli altri.

Dopo la presentazione a Venezia, The Room Next Door uscirà nelle sale di tutto il mondo proprio con Sony Pictures Classics, ma al momento non è ancora stata comunicata alcuna data d'uscita ufficiale.