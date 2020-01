The Rock: la sua reazione alla notizia della candela che profuma come la vagina di Gwyneth Paltrow

La reazione di Dwayne Johnson alla notizia del successo della candela che profuma come le parti intime di Gwyneth Paltrow non si è fatta attendere.

La notizia della commercializzazione della candela che profuma come la vagina di Gwyneth Paltrow non ha lasciato indifferente Dwayne Johnson, l'esilarante reazione di The Rock è approdata sui social.

Nel weekend si è sparsa la notizia della messa in commercio di una candela il cui aroma ricorderebbe l'odore delle parti intime di Gwyneth Paltrow. La diva ormai ha quasi del tutto abbandonato la recitazione per dedicarsi al suo sito web, Goop, in cui promuove il suo brand per uno stile di vita sano. Nonostante il costo piuttosto elevato delle candele, 75 dollari a pezzo, il prodotto sarebbe andato esaurito in poche ore.

Di conseguenza, il comico Adam Ray ha chiamato in causa The Rock su Instagram in un divertente post in cui scrive: "Era solo questione di tempo prima che le normali candele profumate passassero di moda. La tua mossa, Yankee Candle Co. Time, è assumere @therock per vedere candele che profumino come le sue palle."

Tra i commenti è arrivata anche l'esilarante risposta di The Rock: "Fratello, io ci ho provato a fare quelle candele, ma mi sono bruciato le palle. Così sono passato allo shampoo."

