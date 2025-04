Dwayne Johnson punta al Premio Oscar, eccolo nel trailer di The Smashing Machine

Finalmente possiamo dare un'occhiata alla trasformazione più drammatica sul grande schermo di Dwayne Johnson con il primo trailer di The Smashing Machine, biopic sul due volte campione dei pesi massimi UFC Mark Kerr. A24 ha diffuso il filmato pochi istanti fa.

Benny Safdie, uno dei due fratelli Safdie che hanno co-diretto e scritto Diamanti grezzi e Good Time, debutta in solitaria alla regia del film. Oltre a Johnson, il cast comprende Emily Blunt nel ruolo della moglie di Kerr, Dawn Staples, Bas Rutten, Lyndsey Gavin e Oleksandr Usyk.

The Smashing Machine è la seconda collaborazione tra Johnson e Blunt dopo Jungle Cruise della Disney nel 2021, e i due saranno ancora insieme, al fianco di Leonardo DiCaprio nel prossimo thriller criminale di Martin Scorsese ancora senza un titolo ufficiale.

La svolta in carriera di Dwayne "The Rock" Johnson

Dwayne Johnson è Mark Kerr nella prima foto di The Smashing Machine

Kerr è stato un artista di arti marziali miste che ha combattuto dal 1997 al 2009, vincendo quattro campionati mondiali ADCC nella sua carriera. Nel 2002, Kerr è stato protagonista di un documentario della HBO intitolato proprio "The Smashing Machine", incentrato sui suoi problemi di abuso di sostanze e sui rapporti burrascosi con la fidanzata e gli allenatori.

The Smashing Machine, il poster

Johnson ha precedentemente dichiarato a Variety di aver voluto lavorare con Safdie in The Smashing Machine perché "Benny vuole creare e continua a spingersi oltre i limiti quando si tratta di storie crude e reali, personaggi autentici e a volte scomodi e sorprendenti. Sono a un punto della mia carriera in cui voglio spingermi in modi in cui non mi sono mai spinto in passato. Sono a un punto della mia carriera in cui voglio fare film che contano, che esplorano un'umanità ed esplorano la lotta e il dolore".

Kerr e Safdie sono co-sceneggiatori. Safdie, Johnson, Danny Garcia, Eli Bush, Hiram Garcia e David Koplan sono i produttori. Tracey Landon è il produttore esecutivo. La pellicola sarà nelle sale americane a partire dal 3 ottobre 2025.