The Reckoning: il trailer del nuovo horror di Neil Marshall

Il regista inglese Neil Marshall torna alle sue radici horror con The Reckoning, nuova pellicola interpretata da Charlotte Kirk di cui è stato lanciato il primo spaventoso trailer.

The Reckoning vede Charlotte Kirk nei panni di Grace Haverstock che, dop aver perso il marito a causa della peste del 1600, viene accusata ingiustamente di stregoneria e viene messa sotto la custodia del peggior cacciatore di streghe inglese, il Giudice Moorcroft (Sean Pertwee). Costretta a sopportare torture fisiche ed emotive pur continuando a rivendicare la propria innocenza, Grace deve affrontare i propri demoni interiori mentre il Diavolo stesso inizia a farsi strada nella sua mente.

"The Reckoning è nato inizialmente dal desiderio di creare un buon prodotto che riuscisse a terrorizzare ed emozionare in egual misura. Adoriamo l'idea di spaventare a morte il pubblico e volevamo creare qualcosa di veramente terrificante, ma anche di diverso da tutto ciò che è stato visto in passato" hanno dichiarato Neil Marshall e Charlotte Kirk in un comunicato congiunto riportato da Empire. "Come parte del processo creativo abbiamo svolto un sacco di ricerche e più siamo venuti a conoscenza delle orribili prove e tribolazioni che migliaia di donne sono state costrette a sopportare, abbiamo ritenuto che questa storia dovesse contenere un messaggio più potente della mera paura. Quindi, The Reckoning riguarda tanto l'emancipazione femminile quanto la caccia alle streghe e la grande peste del 1665. E, naturalmente, quando abbiamo realizzato il film nel 2019 non avevamo idea che il mondo stesse per essere messo in ginocchio da una moderna peste, elemento che si aggiunge alle molteplici ragioni per cui questo film è così importante per il pubblico di oggi".