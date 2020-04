The Purge: in Louisiana il coprifuoco è annunciato da una sirena simile ai film e i cittadini protestano

Una sirena in stile The Purge è stata usata dalla polizia in Louisiana per annunciare l'inizio del coprifuoco, ma i cittadini hanno protestato.

Nella città di Crowley, in Louisiana, è stata utilizzata una sirena troppo simile a quella di The Purge per annunciare l'inizio del coprifuoco e la polizia locale ha posto le proprie scuse agli abitanti che si erano lamentati per l'associazione con i film ambientati in un futuro distopico.

La comunità di Acadia Parish deve rispettare le regole imposte dalle autorità locali che prevedono il divieto di uscire dalle proprie case dalle 9 di sera alle 6 di mattino a causa della rapidità con cui si sta diffondendo il Coronavirus tra gli abitanti. Le persone che violano il coprifuoco rischiano delle sanzioni e solo chi deve andare a lavorare, e ha una certificazione rilasciata dal proprio datore di lavoro, può spostarsi in città.

La polizia ha quindi deciso di ricordare il divieto usando una sirena che in molti hanno però associato a quella con cui in La notte del giudizio - The Purge si annuncia l'inizio del periodo durante il quale ogni crimine, compreso l'omicidio, è concesso.

Il capo della polizia locale Jimmy Broussard ha dichiarato di non essere a conoscenza dell'utilizzo del suono nel franchise della Blumhouse e che il segnale non sarà più utilizzato.