The Purge: Amazon annuncia l'arrivo della serie TV de La notte del giudizio

Amazon Prime Video ha annunciato che la serie The Purge sarà disponibile, in Italia e in oltre 200 paesi in tutto il mondo, su Prime Video in lingua originale dal 5 settembre, un giorno dopo la premiere negli Stati Uniti che sarà trasmessa su USA Network il 4 settembre.

La prima stagione della serie sarà composta da dieci episodi, che verranno resi disponibili settimanalmente. Le versioni doppiate saranno disponibili entro l'anno.

Basato sulla serie dei film di successo prodotti dalla Blumhouse Productions, The Purge si sviluppa nell'arco temporale di 12 ore in cui tutti i reati, compreso l'omicidio, sono legali. La serie ha come protagonisti principali Gabriel Chavarria (East Los High), Lili Simmons (Ray Donovan), Jessica Garza (Six), Amanda Warren (The Leftovers), Colin Woodell (Unsane), Hannah Anderson (New Mutants) e tra i personaggi ricorrenti troviamo Lee Tergesen (Oz), con William Baldwin (Backdraft) e Fiona Dourif (Maledizione di Chucky).

La serie è ambientata in un'America irreale, governata da un partito politico totalitario, e narra le storie di diversi personaggi di una piccola città apparentemente non collegati tra loro. Quando l'orologio si ferma, ogni personaggio è costretto a fare i conti con il proprio passato mentre cerca di sopravvivere alla notte del giudizio.

La serie The Purge prodotta dagli studi indipendenti Blumhouse Television e Universal Cable Productions, è scritta e prodotta dal creatore del franchise del film, James DeMonaco e diretta da Jason Blum (Get Out, Split). Inoltre, la produzione esecutiva è affidata a un team di successo: Michael Bay , Brad Fuller (A Quiet Place, The Texas Chainsaw Massacre), Andrew Form della Platinum Dunes e Sébastien K. Lemercier. Thomas Kelly è il produttore esecutivo/showrunner della serie.

Il primo episodio sarà diretto e prodotto da Anthony Hemingway, vincitore di un Emmy e di un Golden Globe come executive producer/showrunner della serie Unsolved: The Murders of Tupac and the Notorious B.I.G..

