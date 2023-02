La notte del giudizio per sempre, su Prime Video in streaming da oggi

La notte del giudizio per sempre, il quinto film della saga horror Blumhouse, arriva su Amazon Prime Video in streaming da oggi 20 febbraio 2023 per tutti gli utenti.

La notte del giudizio per sempre, il quinto film della saga horror Blumhouse, arriva su Amazon Prime Video in streaming da oggi 20 febbraio 2023 per tutti gli utenti abbonati al servizio.

Quello de La notte del giudizio è uno dei franchise horror che hanno maggiormente colonizzato l'immaginario nel corso degli ultimi dieci anni di cinema americano. Sulla scia dei precedenti quattro capitoli arriva in streaming La notte del giudizio per sempre, quinto film della saga che ha contribuito ad affermare il nome di Blumhouse Productions nel mondo. Il franchise creato e scritto da James DeMonaco è ambientato in una versione distopica degli Stati Uniti in cui il governo ha istituito un periodo annuale di dodici ore, per l'appunto lo Sfogo, durante il quale tutte le attività criminali, omicidio compreso, diventano legali.

Locandina di The Forever Purge

L'obiettivo dei Nuovi Padri Fondatori dell'America è quello di mantenere i tassi di criminalità e disoccupazione bassi grazie a questa notte del giudizio. I primi quattro episodi del franchise dimostrano che la verità è ben lontana da ciò che sembra e che i politici americani sono tutto fuorché sinceri. Il loro obiettivo, infatti, è quello di "purificare" la società eliminando gli elementi poco produttivi.

Per la seconda volta nella storia della saga, un film de La notte del giudizio non è diretto da DeMonaco che, stavolta, ha ceduto il testimone a Everardo Gout, pur mantenendo il controllo di soggetto e sceneggiatura. La trama de La notte del giudizio per sempre è incentrata su Adela e suo marito Juan, una coppia di messicani appena sfuggita a un cartello della droga che riesce a sopravvivere alla loro prima notte dello Sfogo nascondendosi insieme ad altri immigrati. I due trovano rifugio in un ranch del Texas; tuttavia la libertà appena conquistata dura ben poco: la coppia, infatti, si ritrova alle prese con un gruppo di ribelli che intende prolungare lo Sfogo per sempre.

