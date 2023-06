The Purge 6: il creatore della saga James DeMonaco svela i primi dettagli della trama

James DeMonaco, creatore della saga, ha svelato di aver già scritto la sceneggiatura di The Purge 6, il sesto capitolo della storia iniziata con La Notte del Giudizio.

Lo sceneggiatore ha condiviso ora qualche dettaglio sulla trama e sulle tematiche che verranno affrontate in una nuova intervista.

I dettagli della trama

Parlando con Variety, James DeMonaco ha parlato di The Purge 6 spiegando: "Non è completamente diverso dai film precedenti, ma ci stiamo addentrando in una nuova America".

Lo sceneggiatore ha aggiunto: "In La notte del giudizio per sempre, l'America in un certo senso è collassata ed si è realmente suddivisa in base alle diverse ideologie. Gli stati sono basati sulla sessualità, sulla religione e sull'ideologia. Quindi ci siamo divisi e lo stato della discordia è al suo punto peggiore. Faremo entrare The Purge in quel mondo". Il film precedente, arrivato nelle sale nel 2021, mostrava una situazione complicata in cui la violenza non poteva più essere contenuta all'interno della tradizione annuale che prevedeva una notte in cui ogni crimine era concesso.

Le dichiarazioni del possibile protagonista

Il protagonista dovrebbe essere Frank Grillo che aveva dichiarato nell'autunno di due anni fa: "Ci sarò! Ci siamo impegnati a farlo. Purge 6 avrà la regia di James DeMonaco. È basato sul personaggio di Leo Barnes. Sono eccitato. Mi invierà la sceneggiatura. L'ha appena finita. Quindi, sì, Sono davvero entusiasta di questo progetto. Adoro fare i film di Purge, sono entusiasta, mi hanno chiamato e hanno detto che James voleva dirigerne un altro e io ho risposto, 'Non dirmelo nemmeno. Ci sono.'"