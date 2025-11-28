The Punisher, Thomas Jane ammette: "Ero completamente inadatto al ruolo di Frank Castle"

Quando il film The Punisher con Thomas Jane uscì nelle sale nel 2004 fu stroncato dalla critica anche se era un periodo molto diverso per i cinecomic, un'era precedente all'esplosione del genere con la trilogia sul Cavaliere Oscuro prima e il Marvel Cinematic Universe poi.

Il film abbracciava con entusiasmo il lato pulp dei film di serie B, e John Travolta era un villain semplicemente esagerato. Tutto questo ha contribuito a creare un'opera se vogliamo unica, classificata come vietata ai minori, nel canone Marvel.

I critici lo massacrarono, il pubblico non si affannò per andare a vederlo e ora anche Thomas Jane ha affermato che probabilmente non era adatto al ruolo fin dal principio, forse anche alla luce della recente rivisitazione dei Marvel Studios con Jon Bernthal.

thepunisher

Thomas Jane: "Non ero italiano e non avevo i lineamenti giusti"

Durante la promozione del suo nuovo film Frontier Crucible, a Jane è stato chiesto del suo ruolo in The Punisher del 2004 e se sarebbe disposto un giorno a tornare nei panni di Frank Castle, ma l'attore ha tuttavia respinto subito l'idea, ammettendo che in realtà era stato scelto male per il ruolo.

Jane ha riconosciuto le difficoltà di interpretare quel ruolo: "Non ero adatto a interpretare Frank Castle. Lui è italiano, ha i capelli neri e dei lineamenti completamente diversi... Io non sono quel tipo di persona". L'attore ha poi aggiunto: "Ho dovuto tingermi i capelli di nero e diventare una persona diversa".

Jane ha poi riflettuto sull'esperienza con gratitudine, osservando: "Sono felice che ora il ruolo sia interpretato da qualcuno più adatto. Mi sono divertito e ho fatto del mio meglio. Ne sono molto grato, ma non ero la persona giusta".

Daredevil: Rinascita, Jon Bernthal nella scena post-credits della serie.

Il Punisher di Jon Bernthal sta tornando

Il personaggio è pronto a tornare nell'MCU con un progetto speciale che ha già iniziato a far parlare di sé. Jon Bernthal, che riprende i panni del tormentato Frank Castle, è sul set del nuovo speciale prodotto dai Marvel Studios.

Un video rubato durante le riprese ha fatto il giro del web, facendo ipotizzare che ci sarà una sequenza particolarmente drammatica e dal tono simile a quello della saga di John Wick. The Punisher sarà poi parte integrante anche della seconda stagione di Daredevil: Rinascita in arrivo in streaming su Disney+ nel 2026.