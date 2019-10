The Punisher: Jon Bernthal sarà nuovamente Frank Castle in un film del MCU?

Jon Bernthal potrebbe interpretare nuovamente The Punisher in uno dei prossimi film che faranno parte del Marvel Cinematic Universe.

The Punisher potrebbe tornare nel Marvel Cinematic Universe nella versione interpretata da Jon Bernthal nella serie tratta dai fumetti che è stata realizzata per Netflix.

Fonti vicine allo studio avrebbero ora dichiarato che la popolarità del personaggio e l'ottima accoglienza ottenuta dall'interpretazione di Jon Bernthal potrebbero portare a un'apparizione di The Punisher nei prossimi film della Marvel. Il personaggio, a causa degli accordi che erano stati stretti con la piattaforma di streaming, non potrà ritornare in un progetto televisivo per alcuni anni, tuttavia sembra che non ci siano ostacoli nel caso in cui si decidesse di introdurlo in uno dei lungometraggi del Marvel Cinematic Universe.

Se le serie dedicate ai membri dei Defenders tornassero inoltre sul piccolo schermo Bernthal continuerebbe a recitare nella parte di Frank Castle, come accadrà con Ms. Marvel che sarà presente in tv e anche nei lungometraggi.

Per ora i fan devono comunque attendere conferme e informazioni maggiormente accurate, tuttavia online sembra quasi certo che in futuro Jon si ritroverà nuovamente alle prese con i problemi di Frank Castle e alla sua lotta per ottenere giustizia.