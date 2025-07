The Punisher: Frank Castle torna in azione, prime immagini dal set con Jon Bernthal in costume

Sul set del nuovo speciale Marvel, Jon Bernthal è tornato a indossare l'iconico teschio di Frank Castle. Il Punitore è pronto a scatenarsi di nuovo, e i fan non vedono l'ora di rivederlo in azione nel MCU.

In queste ore sono trapelate online alcune riprese dal set di The Punisher: Special Presentation, che confermano ufficialmente il ritorno di Jon Bernthal nei panni di Frank Castle. L'attore è stato immortalato durante una scena d'azione dove, armato e con il classico trench scuro, fa irruzione in un ristorante appartenente alla criminale Ma Gnucci, abbattendo alcuni scagnozzi lungo la strada.

Il costume che indossa richiama fedelmente il design dei fumetti - in particolare la versione disegnata da Marco Checchetto e scritta da Greg Rucka - con tanto di barba incolta e sguardo minaccioso. Un ritorno visivamente potente, che promette di riportare il personaggio su toni cupi e violenti.

Lo speciale anticipa il nuovo corso Marvel del personaggio

La sequenza suggerisce che Castle potrebbe aver finalmente evaso la prigione di Wilson Fisk, dov'era stato rinchiuso. Ma perché ora prenda di mira Ma Gnucci invece del Kingpin resta un mistero, almeno per ora.

SPOILER ALERT



JON BERNTHAL HAS BEEN SPOTTED AS FRANK CASTLE AND THE VEST IS BACK



(Frank in action in the last video) #punisher

Secondo alcune speculazioni, lo speciale The Punisher potrebbe servire da ponte narrativo verso Spider-Man: Brand New Day e forse persino Daredevil: Born Again, in uscita su Disney+ il prossimo marzo.

Ricordiamo che Castle ha risposto alla chiamata di Karen Page, entrando in scena per aiutare Matt Murdock contro la Task Force Anti-Vigilante, ma la sua guerra è sempre stata una crociata personale.

Un progetto standalone ma fondamentale per il futuro del MCU

Lo speciale è scritto da Jon Bernthal insieme a Reinaldo Marcus Green, che ne curerà anche la regia. Pur non trattandosi di una serie o un film completo, il progetto promette di rilanciare Frank Castle all'interno del Marvel Cinematic Universe dopo anni di assenza, segnando la fine di un lungo silenzio dal 2019, quando la serie Netflix fu cancellata.

The Punisher: la prima foto di Jon Bernthal in costume

"Frank è parte di me", ha dichiarato Bernthal, parlando della sua interpretazione. "È essenziale che venga trattato con rispetto. Deve essere autentico, fedele al fumetto e carico di integrità".

Intervistato sul tono dello speciale, Bernthal ha assicurato che il personaggio rimarrà oscuro, intenso e spietato come nelle sue migliori versioni a fumetti: "Non sarà una versione annacquata. Frank non ha mai avuto intenzione di uscire dall'oscurità, e nemmeno stavolta lo farà".

La presentazione speciale di The Punisher debutterà in esclusiva su Disney+ nel 2026. Il film Spider-Man: Brand New Day arriverà invece nelle sale lo stesso anno. Restano da confermare eventuali apparizioni in Daredevil: Born Again, ma ormai è chiaro che Frank Castle è pronto a rientrare nel vivo del gioco.