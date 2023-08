The Promised Land: Mads Mikkelsen nel trailer del film in arrivo a Venezia 2023

A Venezia 2023 sarà presentato in anteprima mondiale il film The Promised Land, con star Mads Mikkelsen, ecco il trailer.

Mads Mikkelsen è il protagonista di The Promised Land, il film storico di Nikolaj Arcel che verrà presentato in anteprima mondiale a Venezia 2023 e di cui online è stato condiviso il primo trailer.

Nel video si mostra il tentativo di costruire una colonia, in un'area apparentemente inabitabile della Danimarca, in nome del re, impresa che affronta vari ostacoli.

I dettagli del film

Il film The Promised Land sarà presentato in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia 2023 e nel cast, oltre a Mads Mikkelsen, ci saranno anche Amanda Collin, Magnus Krepper, Simon Bennebjerg, Gustav Lindh, Kristine Kujath Thorp, Morten Hee Andersen, Jacob Lohmann e Felix Kramer.

Nikolaj Arcel, oltre a firmare la regia, è sceneggiatore del film insieme ad Anders Thomas Jensen.

Il progetto si basa sul bestseller Kaptajnen og Ann Barbara e debutterà nelle sale danesi il 5 ottobre.

La sinossi del film

Nel 1755, il capitano Ludvig Kahlen, caduto in disgrazia, si propone di conquistare l'aspra e inabitabile brughiera danese con un obiettivo apparentemente impossibile: fondare una colonia in nome del re. In cambio, riceverà per sé il titolo nobiliare che ha sempre disperatamente desiderato. Ma l'unico sovrano della zona, lo spietato Frederik de Schinkel, crede con arroganza che questa terra gli appartenga. Quando de Schinkel viene a sapere che la cameriera Ann Barbara e suo marito sono fuggiti per rifugiarsi presso Kahlen, il sovrano giura vendetta, facendo tutto ciò che è in suo potere per scacciare il capitano. Kahlen non si lascia intimidire e intraprende una battaglia impari, rischiando non solo la sua vita, ma anche la famiglia che si è formata intorno a lui.