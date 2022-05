Mads Mikkelsen protagonista del film King's Land, diretto da Nikolaj Arcel

Nikolaj Arcel e Mads Mikkelsen collaboreranno di nuovo per realizzare il film in costume King's Land, le cui riprese inizieranno in autunno.

Mads Mikkelsen sarà il protagonista del film in costume King's Land, che gli permetterà di collaborare nuovamente con Nikolaj Arcel, il regista di A Royal Affair.

Il film storico ha un budget di 8 milioni di euro e sarà prodotto da Zentropa.

Nikolaj Arcel sarà autore della sceneggiatura di King's Land in collaborazione con Anders Thomas, basandosi sul romanzo danese The Captain And Ann Barbara.

La storia è ambientata a metà del '700 quando re Fredirik V ha dichiarato che l'area dello Justland dovesse essere sottomessa, coltivata e colonizzata, in modo da poter diffondere la civiltà e generare nuove tasse per la casa reale. Nessuno ha però osato agire perché andare nella brughiera significava morte certa ed era considerato un luogo infestato da lupi, banditi e una natura brutale e che non perdona.

Il solitario guerriero Ludvig Kahlen, nel 1755, si avventura però nella brughiera per cercare di realizzare un sogno lungo una vita, determinato a raggiungere il suo obiettivo: la brughiera gli porterà benessere e onore, o lo sconfiggerà.

Mads Mikkelsen ha dichiarato: "Io e Nikolaj Arcel abbiamo avuto una magnifica collaborazione durante A Royal Affair e sono incredibilmente eccitato nel lavorare di nuovo con lui. Ha una visione in grado di ispirare per il film e lui e Anders Thomas hanno scritto una sceneggiatura fantastica. La sua brutalità e tenerezza mi hanno profondamente emozionato quando l'ho letto per la prima volta. Si tratta di un capitolo importante e affascinante nella storia della Danimarca e propone delle tematiche che sono ancora rilevanti".

Le riprese inizieranno il 5 settembre in Danimarca, Germania e Repubblica Ceca.