The Prom: stop alle riprese del film con Nicole Kidman e Meryl Streep a causa del Coronavirus

Le riprese del film The Prom sono state messe in pausa a causa del Coronavirus che ha spinto la produzione del progetto con star Nicole Kidman e Meryl Streep a usare ogni precauzione per assicurare la sicurezza del cast e della troupe.

Una fonte vicina alla produzione dell'adattamento del musical diretto da Ryan Murphy ha dichiarato: "Nessuno sul set ha il Coronavirus, si tratta solo di essere prudenti considerando quello che sta accadendo intorno al mondo".

Le riprese di The Prom dovrebbero riprendere a metà di aprile, tuttavia per ora non c'è alcuna certezza relativa alle tempistiche, dovendo valutare in che modo si evolverà il contagio a livello mondiale.

Nell'adattamento del musical di Broadway si racconterà la storia di Emma (ruolo affidato a Jo Ellen Pellman), una studentessa del liceo che vive in Indiana e a cui viene impedito di portare al ballo della scuola la sua fidanzata.

Dopo la decisone controversa, quattro star del mondo di Broadway (interpretate da Meryl Streep, James Corden, Nicole Kidman e Andrew Rannells) decidono di sostenere una buona causa e provare a iniziare una nuova fase della propria carriera aiutando la teenager.

Il film The Prom avrà nel cast anche Keegan-Michael Key, Ariana DeBose, ogan Riley Hassel, Sofia Deler, Nico Greetham, e Nathaniel J. Potvin. La regia del progetto prodotto da Netflix è stata affidata a Ryan Murphy e la sceneggiatura è firmata da Bob Martin e Chad Beguelin.

Il lungometraggio arriverà sulla piattaforma di streaming nell'autunno 2020.