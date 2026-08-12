The Princess Diaries 3 dovrà fare a meno di Julie Andrews: “È troppo tardi per me”

Il nuovo capitolo del cult con Anne Hathaway continua a prendere forma, ma una delle presenze più amate della saga ha chiarito quale sarà il suo futuro nel franchise Disney.

Il ritorno a Genovia si avvicina, ma The Princess Diaries 3 potrebbe avere un volto molto diverso rispetto ai primi due film. Mentre Anne Hathaway continua a lavorare al nuovo capitolo della saga Disney, una delle protagoniste storiche ha finalmente chiarito quale sarà il proprio ruolo nel progetto.

E per i fan cresciuti con Mia Thermopolis e la sua elegantissima nonna reale, le parole pronunciate nelle ultime ore da Julie Andrews aprono uno scenario del tutto inaspettato.

The Princess Diaries 3, Julie Andrews non tornerà

Julie Andrews

Julie Andrews ha confermato che non prenderà parte al terzo film di The Princess Diaries. L'attrice, oggi novantenne, ha spiegato di considerare ormai conclusa la propria esperienza nella saga, affidando idealmente il futuro del racconto alla principessa diventata regina interpretata da Anne Hathaway.

"Non ci sarò", ha dichiarato Andrews, spiegando di non conoscere nel dettaglio il modo in cui verrà sviluppata la nuova storia. L'interprete ha poi aggiunto: "Penso che sia troppo tardi per me. La storia deve continuare con la principessa Mia. È la sua storia, non davvero la mia".

Una scelta che trova una sua logica anche nella conclusione di The Principe Azzurro cercasi. Nel film del 2004, Clarisse Rinaldi lasciava infatti il trono, consentendo a Mia di assumere pienamente il ruolo di sovrana di Genovia. Il terzo capitolo potrà quindi proseguire proprio da quella nuova fase della vita della protagonista.

Andrews aveva interpretato la regina Clarisse fin dal primo film del 2001, diretto da Garry Marshall e tratto dai romanzi di Meg Cabot. Quella commedia trasformò Anne Hathaway, allora giovanissima, in una star internazionale e incassò circa 165 milioni di dollari nel mondo, aprendo rapidamente la strada al sequel.

Anne Hathaway e il futuro di The Princess Diaries 3

Anne Hathaway in una scena di Principe azzurro cercasi

Il progetto resta comunque saldamente legato ad Anne Hathaway, che aveva annunciato ufficialmente il proprio ritorno nel 2024. Nei mesi scorsi l'attrice aveva spiegato che il film è ancora in lavorazione e che la pressione sul nuovo capitolo è inevitabilmente alta.

"Ci stiamo lavorando continuamente", aveva raccontato a Entertainment Weekly. "Le aspettative sono molto, molto alte e, se lo fai, devi riuscire a centrare il bersaglio".

Alla regia di The Princess Diaries 3 è stata scelta Adele Lim, sceneggiatrice di Crazy & Rich e regista di Joy Ride. Anche Meg Cabot, autrice dei libri originali, ha alimentato l'entusiasmo raccontando di aver letto diverse versioni della sceneggiatura. Una in particolare l'avrebbe conquistata al punto da non voler ricevere ulteriori revisioni: "Ho letto una sceneggiatura ed era fantastica".

L'assenza di Julie Andrews segnerà inevitabilmente una svolta per la saga, ma potrebbe anche permettere al terzo film di concentrarsi su una Mia ormai adulta e chiamata ad affrontare nuove responsabilità. Per scoprire quale direzione prenderà il ritorno a Genovia bisognerà però attendere nuovi dettagli sul cast e sulla produzione.