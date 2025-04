Le cose non sono sempre come sembrano. Questa è la nebulosa realtà di Verity, adattamento del romanzo di Colleen Hoover, interpretato da Anne Hathaway, Dakota Johnson e Josh Hartnett.

Amazon MGM ha presentato il primo trailer al CinemaCon, nell'ambito della presentazione dello studio ai proprietari di sale cinematografiche attualmente in corso a Las Vegas.

Descritta come un "thriller gotico e psicosessuale", la storia ruota attorno alla famosa autrice Verity Crawford (Hathaway), che rimane gravemente ferita dopo un devastante incidente d'auto. Il suo romanzo thriller di prossima pubblicazione rimane incompiuto, così il marito Jeremy (Hartnett) offre a una scrittrice in difficoltà di nome Lowen (Johnson) un'enorme somma di denaro per completare i restanti libri della serie. Lowen accetta il lavoro, ma nel frattempo scopre un oscuro segreto: un manoscritto incompiuto che accenna ad agghiaccianti ammissioni sul passato di Verity e della sua famiglia. Leggendo la bozza, Lowen dovrà stabilire se Verity è una scrittrice di talento o una psicopatica squilibrata.

La descrizione del trailer: un dramma psicosessuale perfetto per l'estate

Il primo trailer del film, che non è stato ancora diffuso online, si apre con il primo incontro tra Verity e Jeremy in un bar. Lui si avvicina alla sua futura moglie, che indossa un sorprendente abito rosso, e le dice: "Hai bevuto tre drink in 45 minuti. Se continui, mi sentirò a disagio a chiederti di venire via con me".

Verity accetta l'offerta e dice al barista: "Prendo solo dell'acqua". Poi, il filmato si sposta nel presente, quando Verity è incapace di badare al figlio e di nutrirsi dopo un tragico evento. È allora che Lowen si presenta nell'enorme casa isolata della coppia, dove sta per stabilirsi per affrontare il romanzo incompleto: "Sei l'unica che può farlo", dice Jeremy a Lowen.

Con Verity essenzialmente costretta a letto, Jeremy inizia una storia d'amore con Lowen... ma non è una relazione così facile come immagina. I due si danno da fare sul divano, ma quando Lowen nota del sangue sul suo labbro, capisce che sta succedendo qualcosa di ancora più sinistro. Non sta baciando Jeremy, ma Verity. Proprio in quel momento, un detective chiede a Lowen: "Stai per caso lavorando al prossimo romanzo di Verity?" e lei risponde prontamente: "Sarà il migliore di sempre".

Verity uscirà nelle sale il 15 maggio 2026. Il responsabile della distribuzione di Amazon MGM, Kevin Wilson, ha descritto il film come un "thriller sexy e pieno di suspense che è il modo perfetto per iniziare la stagione cinematografica estiva".