The Predator, featurette esclusiva dal DVD e Blu-ray del film di Shane Black

The Predator diretto da Shane Black è il quarto capitolo della saga di Predator iniziata nel 1987. Il film esce oggi, 14 febbraio, in Blu-ray, 4K Ultra HD e DVD e viene distribuito anche negli Store Digitali.

La trama di The Predator vede il tiratore scelto Quinn McKenna, impegnato in una missione in Messico, trovarsi improvvisamente di fronte a un Predator e impadronirsi del suo casco e di un copri braccio. Quest'ultimo viene inviato al proprio domicilio come prova dell'incontro con l'alieno. Quando il pacco arriva Rory, il figlio autistico, lo apre mettendo involontariamente in funzione un dispositivo che provoca il ritorno degli alieni sulla terra. Ora i letali cacciatori sono ancora più forti e intelligenti, essendosi implementati geneticamente con il DNA di altre specie. Un gruppo di ex marine e Casey Bracket, una delusa professoressa di scienze, cercheranno di affrontare i Predator e impedire la fine della razza umana.

Il cast di The Predator è capitanato da Boyd Holbrook che veste i panni di Quinn McKenna, Olivia Munn è Casey Bracket, i due protagonisti sono affiancati da Trevante Rhodes, Jacob Tremblay, Keegan Michael Key, Sterling K. Brown e Thomas Jane. La regia è stata affidata a Shane Black, che nel 1987 era tra gli attori di Predator, il film con Arnold Schwarzenegger che ha dato il via al fortunato ciclo horror fantascientifico che ha allargato il suo universo con otto adattamenti letterari, dodici fumetti e 17 videogiochi.

Il film - di cui abbiamo parlato nella nostra (qui potete leggere recensione di Predator), uscito nelle sale lo scorso 11 ottobre, arriva ora nella versione Home Video in Blu-ray, 4K Ultra HD e DVD e viene venduto nei negozi tradizionali e negli Store Digitali. Tra gli extra del DVD e del Blu-ray c'è la featurette "The Takedown Team Boyd Holbrook On Stunt Training" che oggi vi proponiamo in esclusiva.