The Politician, su Netflix in streaming da oggi!

The Politician arriva oggi in streaming su Netflix nel catalogo di settembre e farà felici tutti i fan delle serie tv di Ryan Murphy, che ritrova nuovamente la 'sua' Jessica Lange!

The Politician è un progetto dal cast davvero stellare, ha come protagonista Payton Hobart (Ben Platt), un facoltoso studente di Santa Barbara, che ha una sola certezza sin dall'età di sette anni: diventerà il Presidente degli Stati Uniti. Prima di raggiungere il suo obiettivo finale deve però riuscire a cavarsela nell'ambiente politico più infido di tutti: la scuola superiore Saint Sebastian. Per essere eletto Presidente del Corpo Studentesco, assicurarsi un posto a Harvard e attenersi al suo singolare percorso verso il successo, Payton dovrà superare in astuzia i suoi spietati compagni di classe, senza sacrificare la propria moralità e l'immagine di sé che ha costruito così attentamente.

The Politician: Ben Platt in una scena della serie

La serie, di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di The Politician viene descritta come una serie tv con un'atmosfera tra umorismo nero e satira leggera, offrendo al pubblico una nuova prospettiva su ciò che è veramente necessario per essere un politico. Nel cast, oltre al protagonista Ben Platt, ci sono anche Gwyneth Paltrow, Jessica Lange, Zoey Deutch, Lucy Boynton, Bob Balaban, David Corenswet, Julia Schlaepfer, Laura Dreyfuss, Theo Germaine, Rahne Jones, e Benjamin Barrett.

The Politician è solo l'ultima di tante novità in catalogo a settembre su Netflix, che questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.