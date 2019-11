The Peripheral: i creatori di Westworld firmano una nuova serie sci-fi per Amazon

The Peripheral sarà la nuova serie sci-fi targata Amazon, firmata dai creatori di Westworld Lisa Joy e Jonathan Nolan, adattamento dell'omonimo romanzo futuristico di William Gibson, per mezzo della Kilter Films, di proprietà di Warner Bros. Television.

Dopo una lunga battaglia, Amazon ha acquisito i diritti del progetto di Jonathan Nolan e Lisa Joy. La responsabile della programmazione di genere di Amazon Studios, Sharon Tal Yguado, è stata determinante nel portare il duo nell'azienda e nello sviluppare la serie con loro. Nel frattempo, il capo degli Amazon Studios, Jennifer Salke, ha lasciato una dichiarazione in merito alla serie e al suo team:"Siamo entusiasti di annunciare The Peripheral come il nostro primo progetto con Jonah, Lisa, Athena e il loro talentuoso team di Kilter Films. Questa storia richiede un livello di talento magistrale per dare vita all'acclamato thriller di fantascienza dell'autore William Gibson. Siamo entusiasti di collaborare con Warner Bros. Television, lo scrittore candidato all'Oscar Scott B. Smith e Vincenzo Natali nel portare questa fantastica nuova serie ai nostri clienti Prime Video globali."

Anche Jonathan Nolan e Lisa Joy hanno espresso il loro entusiasmo per la lavorazione di questa nuova serie: "35 anni fa William Gibson ha inventato il futuro. Con The Peripheral ci offre un altro sguardo e la sua visione è chiara, inebriante e terrificante come sempre. Tutti noi di Kilter siamo incredibilmente orgogliosi di supportare la brillante visione di Vincenzo e Scott di portare sullo schermo il lavoro di Gibson"

La storia raccontata nel romanzo The Peripheral ruota attorno a Flynne Fisher, una donna che vive in un'America del prossimo futuro in cui la tecnologia ha iniziato ad alterare pian piano la società. Flynne scopre un legame nascosto con una realtà molto diversa e con il suo stesso infausto destino. Il romanzo in Italia è noto con il titolo Inverso.