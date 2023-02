Inverso - The Peripheral: Amazon conferma la stagione 2

Inverso - The Peripheral, la serie tv fantascientifica di Amazon, proseguirà con una stagione 2. Basata sull'omonimo romanzo bestseller di William Gibson, sembra proprio che per il momento la storia di Flynne Fisher (Chloe Moretz) sia destinata a continuare sul piccolo schermo.

INVERSO - The Peripheral: un momento della serie

"Siamo entusiasti di continuare il viaggio nella seconda stagione [di Inverso - The Peripheral] e di approfondire l'incredibile mondo che Gibson ha creato", hanno dichiarato Lisa Joy e Jonathan Nolan di Kilter Films (tramite Deadline). I produttori hanno aggiunto: "A nome di Scott Smith, Vincenzo Natali e dell'intero team, siamo grati ai nostri partner di Amazon e, soprattutto, ai fan".

Vi ricordiamo che Inverso - The Peripheral è stata prodotta da Amazon Studios e Warner Bros. Television, in associazione con Kilter Films, e racconta la storia di Flynne Fisher (Chloe Moretz), una donna che cerca di tenere insieme i pezzi della sua famiglia distrutta in un presente lontano dal nostro. Flynne è intelligente e ambiziosa, anche se non sembra avere un futuro; questo finché il futuro stesso non verrà a chiamarla.

"La strabiliante storia di William, in collaborazione con le menti brillanti di Scott, Jonathan e Lisa, ha prodotto un viaggio indimenticabile per il nostro pubblico globale e siamo entusiasti di come hanno accolto la serie", ha aggiunto Vernon Sanders, responsabile della televisione globale di Amazon Studios (sempre tramite Deadline). "Non vediamo l'ora di estendere la nostra partnership con Warner Bros. e Kilter Films mentre questa serie straordinariamente ambiziosa continua a svolgersi".

Inverso - The Peripheral è il nuovo Westworld?

Nel cast della prima stagione di Inverso - The Peripheral abbiamo visto anche: Jack Reynor, Gary Carr, Eli Goree, Louis Herthum, JJ Feild, T'Nia Miller, Charlotte Riley, Alexandra Billings, Adelind Horan, Alex Hernandez, Katie Leung, Julian Moore-Cook, Melinda Page Hamilton, Chris Coy e Austin Rising.