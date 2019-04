The Perfection: il trailer del film horror con Allison Williams

The Perfection è il nuovo film Netflix in arrivo il 24 maggio e online è stato condiviso il primo trailer del progetto a sfumature horror con protagonista l'attrice Allison Williams.

Al centro della trama c'è una musicista che sta cercando di ottenere il successo, anche a costo di compiere atti terribili.

Il trailer di The Perfection mostra il suo personaggio, Charlotte, mentre sta compiendo una camminata con la sua rivale e amica Elizabeth, situazione che prende una svolta sinistra e terrificante. Il video alterna poi molte sequenze disturbanti, scene tratte dalle prove dell'orchestra, e momenti sanguinosi.

Ecco il trailer ufficiale, in italiano e in inglese:

La sinossi ufficiale anticipa:

In questa storia tanto elegante quanto terrificante, una fenomenale ma tormentata musicista (Allison Williams) si avvicina alla nuova allieva superstar della la sua ex scuola, Elizabeth (Logan Browning,) con conseguenze scioccanti.

Il film è stato sulla bocca di tutti al Fantastic Fest dello scorso anno. Traboccante di horror sconcertante e tagliente humour nero, The Perfection è diretto da Richard Shepard (The Matador) e sceneggiato da Eric C. Charmelo, Nicole Snyder e Richard Shepard.

