The Perfection: l'horror Netflix che fa sentire male gli spettatori

A cinque giorni dall'uscita, non si fa che parlare dell'horror targato Netflix The Perfection, "malato" non nel senso buono del termine visto che fa sentire male gli spettatori.

Dopo la visione dei 90 minuti ad alto tasso di gore, gran parte del pubblico ha lamentato mal di testa, nausea e vomito. The Perfection, disponibile su Netflix dal 24 maggio, vede l'attrice Allison Williams nei panni di Charlotte, violinista snob tanto elegante quanto terrificante, che si reca a Shanghai per un concorso musicale insieme al suo insegnante Anton (Steven Webber) e a Elizabeth (Logan Browning), nuova prodigiosa allieva. Ben presto Charlotte e Lizzie legano e si avventurano in un viaggio nella campagna cinese dopo che Lizzie ha assunto ibuprofene per farsi passare i postumi di una sbronza.

Nel retro di un vecchio scuolabus Lizzie vomita in una scena particolarmente realistica che coinvolge anche degli scarafaggi. Dopo che Lizzie viene colta da un malore, le sue ragazze vengono fatte scendere dal bus. La sequenza in questione ha fatto sentire numerosi spettatori che si sono riversati sui social per denunciare gli effetti nefasti della visione.

the perfection on netflix is SICK... in a bad way ugh my body can’t move and i feel like puking — TALA (@talaspace) May 24, 2019

My reaction half way through #perfection on Netflix pic.twitter.com/TyT9rHoEU1 — Michele Paes (@michelecpaes) May 27, 2019

Parlando della sequenza incriminata, il regista di The Perfection Richard Shepard ha svelato le difficoltà avute durante le riprese: "Il montaggio è stato complicato perché Logan urla e si agita talmente tanto. Solo guardare il girato è stato talmente stancante. Abbiamo dovuto lavorare poche ore per volta e poi fare delle pause. Avere incredibili reazioni dei passeggeri del bus ci ha aiutato molto."

20 film horror su Netflix da non perdere

Parlando del suo personaggio, Allison Williams ha aggiunto: "Le sceneggiature più interessanti che ho ricevuto di recente appartenevano tutte al genere horror. Credo di aver imparato molto su come si lavora in questo tipo di film dalla visione di Scappa - Get Out. Ma per i miei genitori non è stato facile vedere questo film. Mi hanno chiesto 'Quando riusciremo a rilassarci mentre guardiamo i tuoi film?' Non so se accadrà mai."