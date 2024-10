The Penguin: il trailer di metà stagione mostra Oz determinato a ottenere il potere

La prima stagione di The Penguin si concluderà tra quattro episodi e, durante il New York Comic-Con, è stato condiviso il trailer di metà stagione.

Nel video si vede qualche sequenza in anteprima dello scontro tra Oz Cobb e Sofia Falcone nel tentativo di ottenere il potere sul mondo criminale.

Il nuovo trailer di The Penguin

Nel filmato promozionale della serie DC, in Italia disponibile su Sky e NOW, si vedono infatti i personaggi affidati a Colin Farrell e Cristin Milioti mentre fanno delle dichiarazioni parlando del tentativo di assumere il controllo su Gotham.

Sofia Falcone, in particolare, rivela che vuole vendicarsi del suo ex autista, Oz Cobb, per aver ucciso suo fratello Alberto (Michael Zegen).

La figlia di Carmine Falcone ribadisce: "Ho bisogno che soffra per quello che ha fatto. L'eredità di mio padre è morta, se vi unirete a me avrete una nuova famiglia. Uccideremo Oz e prenderemo il controllo sulla città".

Nella serie con showrunner Lauren LeFranc si scopre inoltre che Sofia Falcone è stata fatta ricoverare dal padre all'Arkham Asylum per dieci anni, uscendo dall'esperienza segnata fisicamente e con un piano per assumere il controllo della famiglia di criminali.

Cosa racconta la serie

Farrell riprende nelle puntate di The Penguin il ruolo della nemesi di Batman, nella versione interpretata da Robert Pattinson.

Tra gli interpreti ci sono anche Rhenzy Feliz (Victor Aguilar), Michael Kelly (Johnny Viti), Shohreh Aghdashloo (Nadia Maroni), Deirdre O'Connell (Francis Cobb), Clancy Brown (Salvatore Maroni), James Madio (Milos Grapa), Scott Cohen (Luca Falcone), Michael Zegen (Alberto Falcone), Carmen Ejogo (Eve Karlo) and Theo Rossi (Dr. Julian Rush).

La serie si basa sui personaggi creati per la DC da Bob Kane e Bill Finger, ed è prodotta dalla 6th Idaho Productions di Reeves e da Dylan Clark Productions in associazione con Warner Bros. Television, che con Reeves e la sua 6th Idaho ha un accordo di esclusiva.