The Penguin: lo showrunner spiega perché il Batman di Robert Pattinson non apparirà nella serie

Mentre i fan possono aspettarsi che Colin Farrell riprenda il ruolo del cattivo Oswald Cobblepot in The Penguin, non dovranno aspettarsi di vedere il Cavaliere Oscuro di Robert Pattinson.

La serie HBO è uno spin-off del film The Batman del 2022, ma è incentrata sul personaggio di Farrell che cerca di prendere le redini del mondo del crimine a Gotham. Dopo tante discussioni e indiscrezioni sull'apparizione di Pattinson nella serie, ora lo showrunner spiega perché non vedremo l'attore tornare nei panni del Crociato Incappucciato nell'atteso spin-off.

Le parole dello showrunner e del regista

"Capisco perché le persone desiderino avere Batman, o perché pensino che se Batman non è in uno show o in un film non abbia la stessa forza", ha spiegato di recente la showrunner Lauren LeFranc alla rivista SFX. "Per me, invece, ha un peso diverso. I film di Matt sono stati girati attraverso l'obiettivo di Batman, quindi si è in alto e si guarda la città dall'alto. È una prospettiva diversa. Con Oz, invece, si è nelle strade della città, nella polvere, nel fango e nella sporcizia. Lui guarda in alto, vuole farsi strada verso la cima".

The Penguin: Colin Farrell nella serie DC

LeFranc ha anche descritto The Penguin come un'"esperienza diversa", aggiungendo: "Penso che Gotham sia una città abbastanza interessante da meritare che si aprano altre porte al suo interno, e che noi possiamo attraversarle e vedere cosa ne pensiamo".

Reeves, che è stato produttore esecutivo della nuova serie, ha anche cercato di tranquillizzare i fan, affermando di non avere "la sensazione che manchi qualcosa di fondamentale". "Mi sembra che sia un'estensione di ciò che è fondamentalmente presente. Sappiamo che questo è il mondo di Batman", ha aggiunto il regista. "Si va in un vicolo diverso. Quindi lo spettro di Batman è lì. Lo spettro dell'Enigmista è lì. Lo spettro di tutto ciò che è accaduto nell'ultimo film è presente. Ed è esattamente il punto di partenza".

La prima di The Penguin è prevista per il 19 settembre su HBO e Max. Reeves sta anche lavorando al sequel di The Batman, che uscirà nel 2026.