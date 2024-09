The Penguin: ritorno nell'universo di The Batman nella nuova anteprima di cinque minuti

"La gente ti sottovaluta, ma non io", sussurra Sofia Falcone (Cristin Milioti) a Oz (Colin Farrell) nel nuovo trailer esteso di The Penguin, la serie spin-off di The Batman in arrivo su Sky e in streaming su Now il 20 settembre prossimo.

"Ho sempre saputo che eri capace di fare di più". Una settimana dopo la morte del gangster di Gotham Carmine Falcone (interpretato da John Turturro nel film di Matt Reeves), le strade di Gotham City, in seguito all'allagamento, sono sull'orlo di una guerra tra bande. Mentre Sofia e suo fratello Alberto (Michael Zegen) prendono le redini dell'impero del padre, Oz Cobb dichiara di aver preso il controllo della cabala criminale: "Sarò il nuovo boss di Gotham".

"L'aspetto più importante era l'idea dell'alto e del basso, l'idea delle parti della città che si ritrovano isolate. E poi, le persone che lottano, giorno per giorno, per tirare avanti", ha spiegato Matt Reeves, regista di The Batman e produttore esecutivo di The Penguin, nei cinque minuti di anteprima che potete visualizzare di seguito. "The Penguin guarda davvero alla profonda corruzione di Gotham. È una specie di versione oscura del sogno americano".

L'ascesa al potere di Oz mette il capo della famiglia Falcone contro le "molte bande di Gotham, che si contendono i beni immobili e il traffico di droga", ha aggiunto Farrell mentre le mostrano i personaggi di Johnny Viti (Michael Kelly) e di Nadia Maroni (Shohreh Aghdashloo), che lavorano per conto del boss mafioso incarcerato Salvatore Maroni (Clancy Brown), capo della famiglia criminale dei Maroni.

"Ho pensato a chi dovesse essere un potenziale antagonista di Oz", ha aggiunto la showrunner Lauren LeFranc a proposito di Sofia, l'erede dell'impero Falcone. "Carmine sapeva che Sofia era la più intelligente. Voleva che fosse lei a portare avanti gli affari di famiglia", ha insistito Reeves. "Dylan [Clark, produttore esecutivo] e io eravamo molto entusiasti di come avremmo potuto incarnare l'ascesa al potere di Oz in questa battaglia di forza, e chi ne uscirà vincitore".

L'aspirante gangster "ha sempre lottato nella sua vita", ha spiegato Farrell. "Quindi, in un certo senso, è un esperto in relazione alla crudele matematica di come funziona il mondo". LeFranc ha quindi raccontato: "Quando ho iniziato a sezionare Oz e a capire cosa lo spingesse, ho capito che voleva essere amato e venerato. Per me, il problema più profondo deriva da sua madre". Nei fumetti, la madre di Oswald Cobblepot, prepotente e a volte violenta, a seconda delle versioni, è una figura chiave nella sua vita. "Volevo scrivere di una donna interessante, complicata, dura come un chiodo, e così ho creato Francis per questo".