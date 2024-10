The Penguin: ecco perché Joker ed Harley Quinn non appaiono nell'Arkham Asylum

La sceneggiatrice di The Penguin ha svelato il perché Joker ed Harley Quinn non appaiono all'interno dell'Arkham Asylum durante le scene con Sofia Falcone

Lo showrunner di The Penguin ha rivelato il motivo per cui i classici cattivi di Batman, come Joker o Harley Quinn, non sono apparsi nella rivisitazione dell'Arkham Asylum. L'episodio 4 si è concentrato su Sofia Falcone di Cristin Milioti e sulla sua storia nel manicomio criminale, che ha visto il padre incastrare la figlia e gettare Sofia nell'iconica prigione. Tutti credevano che fosse il serial killer "L'Impiccato", ma lei era completamente innocente.

Durante la sua permanenza nel manicomio di Arkham, Sofia si imbatte nel cattivo di nicchia di Batman, Magpie, ma nomi più noti rimangono fuori dallo schermo.

Ecco perché The Penguin non ha mai mostrato Joker o Harley Quinn

The Penguin: Colin Farrell nella serie DC

La showrunner di The Penguin, Lauren LeFranc, durante un'intervista al New York Comic Con (NYCC), ha rivelato perché non sono apparsi altri grandi cattivi nell'Arkham Asylum.

Per l'episodio 4 di The Penguin, Lauren LeFranc ha spiegato come abbiano pensato solo a Sophia e al suo viaggio durante la realizzazione dell'episodio:

"Onestamente, per quell'episodio abbiamo pensato solo a Sofia, al suo viaggio. È un episodio difficile, perché dura solo un'ora e ci abbiamo raccontato un sacco di storie. Come si può esprimere Arkham? Come si può esprimere ciò che questa donna attraversa, attraverso di essa? Quindi era tutto attraverso la lente di Sofia". "Non volevamo avere un personaggio che sminuisse la sua esperienza", ha spiegato ancora LeFranc, "non un Joker casuale o una Harley Quinn".

The Penguin, recensione della serie con Colin Farrell: più I Soprano che Batman

"Non volevamo che ci venisse propinato il lavello della cucina, e non volevamo avere un personaggio che sminuisse la sua esperienza o che la gente dicesse: 'Oh, è QUEL cattivo!'. Non un Joker casuale, non una Harley Quinn. Quei personaggi sono fantastici. Ma per quello che stavamo facendo, stiamo raccontando la storia di Sofia e vogliamo che vi immergiate nella sua prospettiva, nel suo mondo".

Al NYCC erano presenti anche altri membri del cast, tra cui Cristin Milioti, che interpreta Sofia Falcone. Per quanto riguarda le indicazioni durante la lavorazione del suo grande episodio di punta per la quarta puntata dello show, Milioti ha indicato due incredibili collaboratori:

"Ho avuto due collaboratori incredibili in Lauren LaFranc e in Helen Shaver, che ha curato la regia, e sento che sono state una sorta di mie stelle polari. Ci siamo sentite così in sintonia e abbiamo girato quell'episodio così velocemente. Credo che abbiamo girato l'episodio in 10 giorni, forse meno, non so. È stato così intenso. Mi sono sentita sostenuta da loro e guidata da loro". Ha continuato:

The Penguin: l'irriconoscibile Colin Farrell in una scena

"Mi sono sentita sostenuta e guidata da loro, mi hanno dato il permesso di provare qualsiasi cosa, e in questo ambiente ad alta pressione, perché stai cercando di girare molto in poco tempo, e stai lavorando a lungo e tutte queste cose. E quindi direi che è stato soddisfacente".

Infine, quando gli è stato chiesto se pensasse che il suo personaggio avesse mai avuto interazioni con Batman fuori dallo schermo, Michael Kelly, che interpreta Johnny Viti, ha ammesso di non averci pensato troppo, ma ha intuito che Viti potrebbe non essere nei paraggi se incontrasse il Crociato incappucciato:

"No, non sono entrato in quel mondo. Bisogna pensare, mi chiedo. Probabilmente la mia ipotesi è no, perché non so se Johnny Viti sarebbe ancora in giro se lo incontrasse".