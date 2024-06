The Penguin: il nuovo trailer svela le conseguenze di The Batman su Gotham City

La serie spin-off di The Batman creata da Matt Reeves debutterà il prossimo settembre su Sky e in streaming solo su Now

Sky ha diffuso in streaming il nuovo trailer di The Penguin, la serie spin-off di The Batman che racconterà le conseguenze degli eventi del film su Gotham City, con la lotta per il potere criminale appena cominciata.

Con Colin Farrell di nuovo nei panni del celebre villain dei fumetti, la serie farà il suo debutto su Sky e in streaming solo su Now il prossimo settembre (negli Stati Uniti arriverà invece sulla piattaforma Max, di proprietà della Warner Bros.).

Oltre a Farrell, nel cast anche Cristin Milioti, Rhenzy Feliz, Michael Kelly, Shohreh Aghdashloo, Deirdre O'Connell, Clancy Brown e Michael Zegen.

Basato sui personaggi DC Comics, l'attesissima serie in otto episodi dà un seguito all'epica saga criminale avviata dal regista Matt Reeves con il blockbuster The Batman (Warner Bros. Pictures, 2022). Farrell tornerà stavolta come protagonista nei panni dell'iconica nemesi di Batman, il Pinguino. Ogni episodio sarà disponibile settimanalmente in contemporanea assoluta con gli Stati Uniti, per poi essere disponibile on demand e in streaming.

Il responsabile dei contenuti della HBO, Casey Bloys, aveva così anticipato l'arrivo dello spin-off, commentandolo in termini entusiastici.

"Uno dei vantaggi che penso abbiamo come azienda, mettendo da parte la HBO per un secondo, è tutta la proprietà intellettuale della Warner Bros. Quindi, dopo House of the Dragon, la prossima grande serie in arrivo sarà The Penguin con Colin Farrell. Il progetto è tratto da The Batman di Matt Reeves ed è fantastico. Proprio come Peacemaker era tratto da The Suicide Squad di James Gunn, è un ottimo esempio di ciò che si può fare. Uscirà a settembre".