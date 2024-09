The Penguin: il nuovo trailer della serie con Colin Farrell è ricchissimo di scene inedite

La HBO ha diffuso in streaming un nuovo trailer di The Penguin, interpretato da Colin Farrell, che debutterà a settembre su Sky e in streaming su Now.

La serie è uno spin-off di The Batman del 2022 e segue il Pinguino di Farrell, uno dei tanti cattivi storici del Cavaliere Oscuro. Invece di concentrarsi sull'eroe, The Penguin mostrerà il ventre di Gotham City e i molti signori del crimine che si contenderanno la posizione di leader.

Lo show presenta un cast all-star con Cristin Milioti, Clancy Brown e altri che si uniscono a Farrell, e come mostra l'ultimo trailer, la tensione e il dramma saranno alti per il Pinguino nella serie della DC.

Il nuovo filmato inizia con una voce fuori campo che dice: "Sai cosa mi piace di più di te, Oz? Sei quello che sei. E non potresti cambiare nemmeno se ci provassi". Il Pinguino risponde con tono di sfida: "Va bene così. Sono uno che piace col tempo". Vediamo poi in che modo il Pinguino ha fatto strada e ucciso per arrivare dove è oggi, e sta per ottenere tutto ciò che ha sempre desiderato.

The Penguin, Colin Farrell: "Saranno 8 ore di grande televisione, è incredibilmente violento"

Successivamente, la Sofia Falcone di Cristin Milioti appare sullo schermo con dei graffi sul collo. "Mi sono state tolte tante cose", afferma. "Quindi ora me lo prenderò da loro. E insieme... costringerò tutti a inginocchiarsi". Sembra quindi che Sofia Falcone lavorerà con il Pinguino in alcuni momenti della serie. Tuttavia, non saremmo sorpresi di vedere la loro collaborazione esplodere in modo spettacolare. Il filmato si conclude con Oz che dichiara che sarà il nuovo re del crimine di Gotham.

The Penguin debutterà in esclusiva su Sky e in streaming solo sulla piattaforma Now il prossimo 20 settembre.