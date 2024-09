The Penguin, Matt Reeves: "Robert Pattinson doveva fare un cameo ma abbiamo cambiato idea"

È già stato confermato che The Penguin non conterrà un cameo del Cavaliere Oscuro di Robert Pattinson, ora il regista Matt Reeves spiega il perché.

È stato riferito in diverse occasioni che in The Penguin della HBO ci sarebbe stato un cameo di Robert Pattinson nei panni di Bruce Wayne o di Batman (forse di entrambi), una notizia che aveva senso visto che si tratta di una serie spinoff di The Batman.

Parlando con Total Film, il regista di The Batman e produttore esecutivo di The Penguin, Matt Reeves, ha dichiarato: "Sono un regista che punta al punto di vista. Quando faccio una storia di Batman, Batman e Bruce saranno il punto di vista principale. Per esplorare la rogues gallery, non potrebbero mai avere lo spazio reale che possiamo avere in una serie".

"Quindi Batman è in questo show solo come un senso di presenza", ha continuato. "Si è consapevoli che tutti questi eventi sono iniziati a causa dell'Enigmista, ma l'Enigmista non appare e Batman non appare".

Alla domanda se Pattinson apparirà in qualche modo, Reeves ha risposto: "Rob non sarà nello show. Preferisco togliere il cerotto adesso. Abbiamo parlato di tutto questo, ma abbiamo pensato che il modo migliore per fare lo show fosse quello di esplorare in grande stile l'ascesa al potere del Pinguino".

Questo deluderà molti fan, e per certi versi sembra un'occasione mancata. Tuttavia, The Batman 2 è ancora in fase di scrittura e immaginiamo che arruolare Pattinson per una o due scene avrebbe potuto comportare una spesa maggiore di quella che la HBO avrebbe voluto.

Il cast della nuova serie

Il cast di The Penguin include anche Cristin Milioti (Sofia Falcone), Rhenzy Feliz (Victor Aguilar), Michael Kelly (Johnny Viti), Shohreh Aghdashloo (Nadia Maroni), Deirdre O'Connell (Francis Cobb), Clancy Brown (Salvatore Maroni), James Madio (Milos Grapa), Scott Cohen (Luca Falcone), Michael Zegen (Alberto Falcone), Carmen Ejogo (Eve Karlo), e Theo Rossi (Dr. Julian Rush).

La serie è prodotta esecutivamente da Matt Reeves, Dylan Clark, Colin Farrell, Lauren LeFranc, scrittore e showrunner, Craig Zobel, che ha diretto i primi tre episodi, e Bill Carraro. The Penguin debutta su HBO e Max il 19 settembre.