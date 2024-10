The Penguin: l'episodio 3 contiene un nuovo legame con il DC Universe

L'episodio numero 3 della serie The Penguin, disponibile in Italia grazie a Sky e NOW, ha mostrato a sorpresa un nuovo collegamento con il DC Universe.

Lo show segue la storia del personaggio interpretato da Colin Farrell, alle prese con la scalata al potere nel mondo di Gotham City.

Non proseguite con la lettura se non avete ancora visto la puntata e non volete anticipazioni!

Cosa accade nel terzo episodio della serie

Nell'episodio di The Penguin viene infatti introdotto il leader della famiglia Tong, interpretato da Francois Chau, criminale che Oz Cobb e Sofia Falcone (parte affidata a Cristin Milioti), stanno cercando di colpire in positivo grazie alla loro nuova droga, Bliss.

Chau, in precedenza, aveva interpretato nel DC Universe un altro boss coinvolto nel mondo del crimine: in Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn), arrivato nei cinema nel 2020, l'attore aveva infatti la parte di Mr. Keo, un leader della triade cinese di Gotham con cui Roman Sionis/Black Mask (Ewan McGregor) stava cercando di allearsi. Quando i due si scontrano, Roman e il suo braccio destro Victor Zsasz (Chris Messina) rapisce Keo e la sua famiglia e taglia le loro facce.

Alcuni fan online sono quindi persino arrivati a sostenere che ci sia un motivo per la scelta dell'attore, anche se il film e la serie non sono collegati dal punto di vista narrativo.

The Penguin: quale peso avrà la serie con Colin Farrell all'interno dell'universo DC?

Cosa racconta la serie

Farrell riprende nelle puntate di The Penguin il ruolo della nemesi di Batman, nella versione interpretata da Robert Pattinson.

La serie si basa sui personaggi creati per la DC da Bob Kane e Bill Finger, ed è prodotta dalla 6th Idaho Productions di Reeves e da Dylan Clark Productions in associazione con Warner Bros. Television, che con Reeves e la sua 6th Idaho ha un accordo di esclusiva.