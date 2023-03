The Penguin: il Batman di Robert Pattinson non apparirà per una questione di diritti TV? James Gunn risponde

James Gunn è intervenuto per fare chiarezza sulla vociferata presenza di Robert Pattinson nella serie su Pinguino, che sarebbe bloccata per una questione di diritti.

Nelle ultime ore ha cominciato a girare la voce secondo cui la mancata partecipazione di Robert Pattinson nei panni di Batman nella serie The Penguin con Colin Farrell sarebbe dovuta a una spinosa questione di diritti TV.

Secondo il tweet di un fan, infatti, i diritti legati allo sfruttamento televisivo del Cavaliere Oscuro sarebbero finiti in un limbo che coinvolgerebbe non solo Warner Bros. ma anche la Fox, e di conseguenza la Disney. Tuttavia, recentemente abbiamo visto Batman apparire sul piccolo schermo, come ad esempio in Titans e nella più recente Gotham Knights, quindi non sembra sia questo il problema principale.

Infatti, lo stesso James Gunn è intervenuto su Twitter per affermare come questa voce sia sostanzialmente falsa. Ovviamente, questo non si traduce in una conferma della presenza di Pattinson nella serie che farà da ponte tra gli eventi di The Batman e The Batman 2, ma non è nemmeno una smentita definitiva.

Se non altro, è apprezzabile la caparbietà con cui Gunn, nonostante tutto il lavoro che lo aspetta nei prossimi mesi (ricordiamo che si occuperà della regia di Superman: Legacy) trovi il tempo di smentire false notizie che circolano sul web.