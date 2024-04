Colin Farrell mostra il fisico allenato sul set di A Big Bold Beautiful Journey con Margot Robbie

La pellicola vede alla regia Kogonada, già dietro la macchina da presa per la serie Apple TV+ Pachinko

Sono iniziate le riprese di A Big Bold Beautiful Journey, il nuovo film che vedrà Margot Robbie tornare sugli schermi dopo il successo planetario di Barbie. Nel film l'attrice reciterà al fianco di Colin Farrell e grazie alle foto dal set li vediamo entrambi mettersi al lavoro.

Nelle immagini vediamo la Robbie sfoggiare la sua nuova acconciatura, mentre Farrell mostra il suo fisico allenato sotto i vestiti. I principali dettagli della trama del film, che sarà girato questa primavera in California, non sono ancora stati rivelati. A Big Bold Beautiful Journey è descritto come la storia fantasiosa di due sconosciuti e dell'incredibile viaggio che li unisce.

Per Farrell è il secondo progetto consecutivo sotto la direzione di Kogonada, che l'aveva già diretto nel fantascientifico After Yang. Di seguito potete visualizzare le foto dei due attori sul set della pellicola.

Sugar

Prima di rivederlo nei panni del Pinguino, Colin Farrell è tornato con Sugar, miniserie Apple TV+ in cui interpreta il ruolo di un investigatore privato classico, e di cui trovate già la nostra recensione.

Colin Farrell e Hugh Grant: "Oggi siamo molto meno famosi, la gente ci lascia in pace"

Farrell interpreta John Sugar, un investigatore privato americano alle prese con la misteriosa scomparsa di Olivia Siegel, l'amata nipote del leggendario produttore di Hollywood Jonathan Siegel. Mentre Sugar cerca di determinare cosa sia successo a Olivia, porterà alla luce anche i segreti della famiglia Siegel, alcuni molto recenti, altri sepolti da tempo.

La serie è stata creata da Mark Protosevich, che è anche produttore esecutivo. Audrey Chon e Simon Kinberg producono esecutivamente per la Genre Films, che sigla così la sua seconda serie con Apple TV+ nell'ambito dell'accordo complessivo con lo stesso Kinberg, dopo Invasion.