The Passion of Christ: Resurrection, Jim Caviezel: "Sarà il film più grande di sempre"

Jim Caviezel riprenderà il ruolo di Gesù Cristo in occasione del film The Passion of Christ: Resurrection e ha parlato apertamente del progetto.

The Passion of Christ: Resurrection continuerà il racconto biblico di Gesù Cristo e l'attore Jim Caviezel ha parlato apertamente del progetto, svelando inoltre di aver già letto la sceneggiatura.

Da ormai un decennio si parla del sequel del progetto che ora sembra per concretizzarsi, sperando di replicare il successo ottenuto dal primo film diretto da Mel Gibson.

Jim Caviezel, protagonista di La passione di Cristo, riprenderà il ruolo di Gesù e ha ora confermato che il secondo film è stato ideato come un progetto particolarmente ambizioso: "Verrà realizzato. Si intitolerà The Passion of the Christ: Resurrection. Sarà il film più grande di sempre".

L'attore ha aggiunto: "Mel Gibson mi ha appena mandato la terza bozza della sceneggiatura".

Randall Wallace, da molti anni collaboratore di Mel Gibson, aveva già parlato del progetto sottolineando che sarà sconvolgente e il "Monte Everest" dei film.

Caviezel aveva anticipato l'ambizione del sequel alcuni mesi fa sottolineando che attualmente è difficile realizzare un film biblico prima di assicurare: "Sarà un capolavoro".

La star del cinema aveva raccontato: "Attualmente gli studios realizzano film in stile Marvel. Vedrete Superman. Non vedrete Gesù... Ma io ho potuto interpretare il supereroe più grandioso di sempre"