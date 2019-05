The Passage, Lethal Weapon e Star cancellate da Fox

The Passage, Lethal Weapon e Star sono state ufficialmente cancellate da Fox e non torneranno nella prossima stagione televisiva.

La notizia delle tre uscite di scena è stata data ieri dai responsabili dell'emittente americana, segnando quindi l'epilogo dei tre show.

La serie con protagonisti Mark-Paul Gosselaar e Saniyya Sidney era tratta dai romanzi scritti da Justin Cronin che compongono la trilogia The Passage. Al centro della trama c'è un virus che trasforma gli esseri umani in creature che si nutrono di sangue umano e seguiva quanto accadeva a Brad, un ex agente dell'FBI, e alla giovane Amy che viene "rapita" proprio dall'uomo che avrebbe dovuto consegnarla a un team di medici che stanno cercando di trovare un antidoto al virus.

Gosselaar ha confermato la notizia della conclusione di The Passage e ha commentato dichiarando che è stata una vera gioia lavorare allo show insieme a una troupe di talento e un cast incredibile.

La giovanissima Saniyya ha poi condiviso i suoi ringraziamenti rivolti a tutti i membri della produzione, allo scrittore Justin Cronin per aver ideato un personaggio incredibile come Amy, ai fan, alla sua famiglia che le ha insegnato l'importanza dell'etica professionale e del coraggio di inseguire i propri sogni, e Mark che sarà per sempre "L'Agente".

Lethal Weapon, l'adattamento televisivo di Arma Letale, si concluderà invece dopo la terza stagione, segnata dal licenziamento di Clayne Crawford a causa di comportamenti poco professionali sul set dello show con protagonista anche Damon Wayans, poi affiancato da Seann William Scott.

Tre è il numero di stagioni raggiunto anche da Star, la serie musicale ideata come "companion" di Empire che non ha ottenuto il via libera alla produzione di un quarto ciclo di episodi nonostante la storia si fosse interrotta con un cliffhanger.

