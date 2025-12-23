The Paper: la serie 'sequel' di The Office arriva sugli schermi italiani, ecco il trailer

Arriverà il 26 gennaio, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, la nuova serie The Paper, ideata dal team che ha portato al successo The Office.

In attesa di vedere gli episodi della prima stagione è ora disponibile online il trailer che regala qualche anticipazione sui personaggi e sulla storia al centro della trama.

Prima del debutto di The Paper, che avrà nel cast anche l'attrice italiana Sabrina Impacciatore, su Sky e NOW arriverà anche The Office. Lo show cult ha conquistato oltre 160 nomination nel corso delle sue nove stagioni, contribuendo a rendere Steve Carell e John Krasinski delle star internazionali.

Le puntate dell'amata comedy saranno disponibili on demand dal 17 gennaio, andando anche in onda in modalità maratona su Sky Collection.

The Paper, già rinnovata per la seconda stagione, mantiene lo spirito irriverente e il linguaggio mockumentary, introducendo nuovi personaggi e spostando lo sguardo sul mondo del giornalismo locale.

La storia al centro degli episodi è ambientata, infatti, in una redazione del Midwest sull'orlo della chiusura, quella del Toledo Truth Teller.

The Paper racconta dinamiche tra colleghi che molti spettatori riconosceranno come familiari, esasperate però da un humor tagliente e surreale. Tra precarietà, idealismo e lotta quotidiana contro il clickbait, la serie mette in scena il tentativo disperato - e spesso disastroso - di fare informazione di qualità senza mezzi, risorse o competenze adeguate.

Sabrina Impacciatore ha la parte di Esmeralda Grand, caporedattrice ad interim eccentrica e manipolatrice che dopo essere stata retrocessa all'arrivo di un nuovo caporedattore, cerca in ogni modo di sabotarlo.

Protagonista con lei anche Domhnall Gleeson nei panni di Ned, il nuovo caporedattore del Truth Teller, con un entusiasmo contagioso per il buon vecchio giornalismo su carta. Potrebbe essere il leader ispiratore di cui il giornale ha bisogno... ma ha idea di cosa stia facendo?

Oscar Nuñez torna nel ruolo di Oscar Martinez, creando un legame diretto con The Office. L'ex dipendente della Dunder Mifflin ha un nuovo lavoro come capo contabile del Truth Teller, ma per quanto ci provi, sembra proprio che non riesca a evitare le nuove stramberie dell'ufficio.

A occuparsi dello sviluppo del progetto sono stati Greg Daniels e Michael Koman.

La serie, targata Universal Television (divisione di Universal Studio Group), ha per Executive Producers Ricky Gervais, Stephen Merchant, Howard Klein, Ben Silverman; come creatori e showrunner Michael Koman e Greg Daniels (Ep. 101).

Nel cast ci sono anche Chelsea Frei, Melvin Gregg, Gbemisola Ikumelo, Alex Edelman, Ramona Young, Tim Key, e le guest star: Eric Rahill, Tracy Letts, Molly Ephraim, Mo Welch, Allan Havey, Duane Shepard Sr., Nate Jackson, Nancy Lenehan.