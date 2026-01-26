Con The Paper e Sabrina Impacciatore, Sky regala il ritorno di The Office

L'universo di The Office è pronto ad espandersi. La celebre troupe documentaristica che ha raccontato per nove stagioni le assurdità della Dunder Mifflin cambia scenario e punta i riflettori sul mondo del giornalismo locale.

Da questa premessa nasce The Paper, l'attesissimo spin-off della sit-com di culto, disponibile da oggi, 26 gennaio, in esclusiva su Sky e in streaming su NOW.

Vincitrice di un Emmy e forte di oltre 160 nomination complessive, The Office ha segnato un'epoca della televisione, diventando un fenomeno globale e lanciando le carriere di attori come Steve Carell e John Krasinski. In questi giorni tutte le nove stagioni sono tornate disponibili su Sky e NOW e, dal 17 gennaio, sono in onda anche in modalità maratona su Sky Collection fino al 26 gennaio.

The Paper

Raccogliere una difficile eredità

The Paper ne raccoglie l'eredità stilistica e narrativa, mantenendo il linguaggio mockumentary e lo spirito irriverente, ma declinandoli in un contesto inedito. La serie è ambientata nella redazione del fittizio Toledo Truth Teller, un giornale del Midwest sull'orlo della chiusura.

Tra precarietà economica, idealismo fuori tempo massimo e una lotta quotidiana contro il clickbait, la serie racconta il tentativo - spesso disperato e disastroso - di fare informazione di qualità senza mezzi, risorse o competenze adeguate, spingendo il cringe humor verso territori ancora più surreali. Su queste pagine trovate già la nostra recensione di The Paper.

Tra i protagonisti spicca Sabrina Impacciatore, nel ruolo di Esmeralda Grand, caporedattrice ad interim eccentrica e manipolatrice. Retrocessa con l'arrivo di un nuovo caporedattore, Esmeralda mette in atto ogni possibile strategia per sabotarlo. Un'interpretazione che conferma il successo internazionale dell'attrice dopo l'esperienza pluripremiata in The White Lotus.

The Paper

Chi sono gli altri protagonisti di The Paper?

Accanto a lei Domhnall Gleeson interpreta Ned, il nuovo caporedattore del Truth Teller, animato da un entusiasmo quasi ingenuo per il giornalismo su carta. Potrebbe essere il leader di cui la redazione ha bisogno, ma resta una domanda fondamentale: sa davvero cosa sta facendo?

A creare un ponte diretto con The Office è il ritorno di Oscar Nuñez nei panni di Oscar Martinez. L'ex contabile della Dunder Mifflin lavora ora come capo contabile del Truth Teller, ma anche questa volta sembra incapace di sottrarsi alle dinamiche assurde dell'ufficio. Il resto del cast introduce numerosi nuovi personaggi, con archi narrativi autonomi, senza rinunciare a citazioni ed easter egg pensati per i fan storici.