The Paper: la serie 'sequel' di The Office ha finalmente una data di uscita

Il mondo di The Office ritornerà sugli schermi televisivi con la comedy The Paper e Peacock ha svelato la data prevista per il debutto sugli schermi americani.

L'appuntamento è stato fissato al 4 settembre e in streaming saranno disponibili le prime quattro puntate.

Cosa racconterà The Paper

Il cast di The Paper, show che rappresenta un sequel del cult con star Steve Carell e John Krasinski, è composto da Domhnall Gleeson, Sabrina Impacciatore che torna a recitare in un progetto statunitense dopo l'ottima accoglienza ricevuta grazie alla sua performance in The White Lotus, Chelsea Frei, Melvin Gregg, Gbemisola Ikumelo, Alex Edelman, Ramona Young, Tim Key e Oscar Nuñez.

La nuova serie è stata ideata da Greg Daniels e Michael Koman e seguirà quello che accade quando i realizzatori del documentario sulla Dunder Mifflin trovano un nuovo soggetto per un progetto. I membri del team scoprono così l'esistenza di uno storico quotidiano del Midwest e della casa editrice che sta cercando di riportarlo al successo.

Tra le guest star ci sono Eric Rahill, Tracy Letts, Molly Ephraim, Mo Welch, Allan Havey, Duane Shepard Sr., Nate Jackson e Nancy Lenehan.

Chi ha realizzato il sequel di The Office

Nel team della produzione, oltre ai creatori Daniels e Koman, ci sono anche Ricky Gervais e Stephen Merchant che avevano ideato la versione originale di The Office, Howard Klein, Ben Silverman, Banijay Americas, e Universal Studio Group.

Daniels è stato impegnato anche alla regia insieme a Ken Kwapis, Yana Gorskaya, Paul Lieberstein, Tazbah Chavez, Jason Woliner, Jennifer Celotta, Matt Sohn, Dave Rogers e Jeff Blitz.

I fan di The Office dovranno quindi attendere ancora qualche settimana prima di scoprire se i nuovi personaggi saranno all'altezza delle aspettative e verrà replicato il successo della serie originale.