The Pale Blue Eyes: Harry Melling sarà Edgar Allan Poe nel film di Scott Cooper

Scott Cooper ha scelto l'attore Harry Melling per interpretare Edgar Allan Poe nel film The Pale Blue Eyes, con star Christian Bale.

Sarà Harry Melling, interprete di Dudley nei film di Harry Potter, a interpretare il giovane Edgar Allan Poe nel film The Pale Blue Eye.

Il progetto, prodotto per Netflix, sarà diretto da Scott Cooper che sta cercando di realizzarlo da oltre un decennio.

Nel film The Pale Blue Eye reciterà Christian Bale con il ruolo di un detective esperto che riceve il compito di indagare su una serie di omicidi avvenuti nel 1830 nell'Accademia Militare di West Point.

L'investigatore collabora quindi con un giovane cadetto, il ruolo affidato a Harry Melling, che diventa successivamente il famoso scrittore.

Cooper sarà autore della sceneggiatura tratta dal romanzo scritto da Louis Bayard e il filmmaker sarà impegnato anche alla regia.

Melling è recentemente apparso nella serie La regina degli scacchi, nel ruolo di un avversario della protagonista che diventa poi suo alleato. Tra i suoi prossimi progetti c'è poi il film The Tragedy of Macbeth, diretto da Joel Coen e con star Frances McDromand, e Please Bab Please in cui ha recitato accanto a Demi Moore e Andrea Riseborough.