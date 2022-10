The Palace: Matthias Schoenaerts nel cast della serie con Kate Winslet

La serie The Palace avrà tra i suoi protagonisti anche Matthias Schoenaerts, prossimamente star dello show Django, che verrà distribuito da Sky.

L'attore reciterà quindi accanto a Kate Winslet, che sarà coinvolta nella realizzazione del progetto che verrà prodotto per la tv via cavo HBO.

The Old Guard: Matthias Shoenaerts in una scena del film

L'attrice Kate Winslet sarà coinvolta come interprete di uno dei personaggi principali di The Palace, progetto che è stato creato da Will Tracy, impegnato anche come produttore e showrunner.

La produzione non ha svelato i dettagli del personaggio che è stato affidato a Matthias Schoenaerts, che tra i suoi prossimi progetti ha anche dei ruoli in Amsterdam, diretto da David O. Russell e The Way of the Wind con la regia di Terrence Malick.

Al centro della trama ci saranno gli eventi che si svolgono nel corso di un anno all'interno delle mura di un palazzo legato a un regime autoritario che sta perdendo progressivamente il controllo sul proprio potere.

A dirigere le puntate sarà il regista Stephen Frears, mentre nel team della produzione ci saranno anche Frank Rich, Seth Reiss, Juli Weiner, Jen Spyra, Gary Shteyngart e Sarah DeLappe.