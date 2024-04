The Regime, la spiegazione del finale: non è tutto oro quello che luccica

La nostra spiegazione del finale di The Regime, la satira fantapolitica in serie con Kate Winslet e Matthias Schoenaerts, che chiude la propria corsa su Sky e NOW, ricordandoci come in fondo i governi siano un sistema ciclico all'interno della Storia.

The Regime ha diviso gli spettatori, tanto oltreoceano quanto in Italia, per come abbia dipinto un moderno regime fittizio europeo scavalcando spesso la satira e arrivando al grottesco. Eppure quella messa in piedi dal creatore Will Tracy insieme ai registi Stephen Frears e Jessica Hobbs è una critica feroce a qualsiasi tipo di sistema governativo autoritario, che mette tutto nelle mani (e nelle idee) di una sola persona, con una Corte che pensa più ai propri interessi che a quelli del popolo, che chiede libertà e giustizia mentre muore di fame. I protagonisti, interpretati da due grandi Kate Winslet e Matthias Schoenaerts, si ritrovano così a fare i conti con i propri crimini e misfatti nel finale della miniserie HBO (leggi la recensione), disponibile in esclusiva su Sky Atlantic e in streaming solo su NOW in contemporanea con gli USA. In questa nostra spiegazione proviamo a tirarne le somme.

Assalto alla Bastiglia

The Palace: Kate Winslet nella prima foto della serie

Nell'epilogo ritroviamo la cancelliera Elena Vernham (Kate Winslet) e la sua guardia del corpo Herbert Zubak (Matthias Schoenaerts) in fuga dopo l'assalto al palazzo del titolo iniziale della miniserie (The Palace prima di The Regime) che ricorda qualcosa a metà strada tra l'assalto alla Bastiglia e quello al palazzo dello Zar di Russia. Il popolo, affamato e stanco, si ribella senza pietà e pretende che venga ristabilito l'ordine, prendendoselo con la forza. Più di qualche personaggio soccombe in questo finale di The Regime ed è proprio qui che i vari membri della Corte dimostrano il proprio egocentrismo e istinto di sopravvivenza animale, pronti a calpestarsi l'un l'altro (letteralmente e metaforicamente) e a sacrificare l'altro in nome della propria vita. Ancora una volta c'è un fattore esterno che arriva a risolvere la situazione, come spesso è capitato nella Storia, come ad esempio gli Stati Uniti.

Questione di potere

The Regime: Matthias Schoenaerts in una scena

Quello che si è instaurato tra Elena ed Herbert non è solo un gioco del gatto col topo messo in atto nel corso dei sei episodi di The Regime - Il palazzo del potere ma anche un disequilibrio di potere. Se lo sono scambiato e alternato in più occasioni: all'inizio era l'uomo, soprannominato 'Macellaio dell'Area 5' per aver ucciso dei minatori in una miniera di cobalto, ad aver ottenuto un'influenza quasi morbosa su Elena che, a causa della carenza di AAT ereditata dal padre, morto un anno prima per una malattia polmonare, è diventata ipocondriaca e paranoica, tanto da aver bisogno di qualcuno che misuri l'umidità nell'aria nelle stanze del palazzo dove sono confinati prima di entrarvi.

The Regime: Kate Winslet in una scena

Questa persona è Zubak, che presto la convince del bisogno di Rivoluzione del Regime e del fatto che bisogna distruggere per poter ricostruire, che bisogna pensare al popolo che ha fame e "che non mangi solamente le brioche". Presto lui diventa suo consigliere anche contro il volere del marito, convincendola a bere degli intrugli biologici e ad usare sostanze simili in giro per il Palazzo, e acquisendo potere decisionale anche nella camera delle riunioni politiche. Altrettanto presto, però, è Elena a rendersi conto della situazione e riprendere in mano le redini della propria vita, prevaricando a propria volta sulla sua guardia del corpo, innamorata follemente di lei e che farebbe qualsiasi cosa per accontentarla. Gli equilibri di potere tra i due si ribaltano più volte anche nel finale, fuggitivi insieme e catturati prima da un rivoluzionario anti-Regime e poi dai cosiddetti Alleati.

The Regime, la recensione: Kate Winslet da Emmy nella serie sulla fantapolitica

La Storia si ripete

The Regime: una foto di scena

Ristabilito l'ordine (più o meno) all'interno del Regime, la cancelliera dovrebbe pagare per i propri crimini così come Zubak, ma grazie al sacrificio di quest'ultimo riesce a sviarsela ancora una volta. Un monito degli autori per ricordarci come alcune persone riescono sempre a farla franca, soprattutto se sono al potere: se si trovano in quella posizione - soprattutto se dittatoriale o simil-tale - ci sono arrivate proprio grazie alla propria furbizia mascherata da stupidità e sprovvedutezza. Elena può tornare a Palazzo mentre lui verrà giustiziato come exemplum e capro espiatorio per tutti i crimini del Regime. D'altronde era come se volesse essere punito da sempre, da quando aveva ucciso quei minatori anche se per un ordine dall'alto e se ne sentisse eternamente in colpa. Una colpa da espiare.

La chiusura dell'episodio e quindi della miniserie ci ricorda la ciclicità della Storia e il rapporto morboso e tossico di dipendenza della coppia protagonista, nonché quello malsano di sottomissione della donna nei confronti degli uomini della sua vita: il cadavere del padre, tenuto imbalsamato in una bara come monito per se stessa, che non riesce a lasciarlo andare, e come avvertimento per tutti gli abitanti del Palazzo, era stato gettato giù e distrutto dai reazionari durante l'assalto al Palazzo. Ora è il cadavere di Herbert ad esservi stato riposto, come nuova memoria e nuovo monito per la cancelliera e per tutto il popolo. Come spesso capita in politica: è cambiato tutto per non cambiare nulla, forse è proprio questo che vogliono dirci gli autori. Ad Maiora?