The Regime, Kate Winslet:'Ero troppo spaventata per basare il personaggio su una persona reale'

Kate Winslet interpreta Elena Vernham nella miniserie HBO dal titolo The Regime - Il palazzo del potere, ma nonostante interpreti una potente dittatrice ha dichiarato di non essersi ispirata ad una figura reale per interpretare il personaggio.

Ospite al The Graham Norton Show, Winslet ha ammesso di non essersi sentita sicura riguardo all'interpretazione del personaggio:"Non mi sento mai sicura. È stato del tutto terrificante. Non ho mai interpretato un personaggio del genere prima. È così assurda e veramente pazza. Sapevo che avrei dovuto cercare di fare qualcosa che non avevo mai fatto prima. Ogni singolo giorno mi ripetevo 'Dai, ce la puoi fare'. È stata un'avventura così selvaggia".

Nessuna ispirazione reale

Il timore per un ruolo un po' fuori dal registro al quale aveva abituato il pubblico ha spinto Kate Winslet a non prendere spunto da nessuna figura politica:"Vorrei poterti dire di sì ma ero troppo spaventata per farlo, quindi ho solo inventato le mie cose. Non potevo fare un controllo con nessuno che conosco perché è una completa invenzione. Non ho mai incontrato nessuno come lei. Le persone ci ricaveranno ciò che vorranno".

Nonostante la crudeltà del personaggio, il materiale satirico della storia ha divertito parecchio l'attrice:"È stata una grande esperienza. Davvero molto divertente, eravamo piegati dalle risate ogni giorno". Nel cast di The Regime - Il palazzo del potere anche Matthias Schoenaerts, Andrea Riseborough e Hugh Grant.

In Italia la serie sarà disponibile dal 4 marzo su Sky Atlantic.