The Others: il remake in fase di sviluppo per Universal Pictures

Universal Pictures collaborerà con Sentient Entertainment per sviluppare il remake di The Others, il film con star Nicole Kidman.

The Others è al centro di un progetto, sviluppato da Universal Pictures e Sentient Entertainment, che ne prevede il remake dopo che lo studio aveva ottenuto i diritti del film con Nicole Kidman alcuni mesi fa.

La possibilità di riportare sugli schermi la storia è resa possibile grazie al fatto che Enrique Cerezo, presidente dell'Atletico Madrid, avesse ottenuto i diritti del lungometraggio quando aveva acquisito Sogecine, stringendo poi ad aprile un accordo con Sentient.

The Others era ambientato nel 1945 e aveva come star Nicole Kidman nel ruolo di una madre di due figli allergici alla luce, situazione che obbliga la famiglia a vivere nell'oscurità e mantenendo sempre alta l'attenzione per evitare ogni possibile rischio. La loro vita nasconde però degli sconvolgenti segreti.

Alcuni mesi fa le indiscrezioni riguardanti il potenziale remake avevano accennato a qualche modifica dal punto di vista temporale nella narrazione, tuttavia per ora non c'è alcuna conferma.

Sentient è attualmente al lavoro sul film Losing Clementine con Jessica Chastain ed Edgar Ramirez, l'action thriller Alphas con star Sam Worthington, e il nuovo progetto prodotto da Netflix diretto da Pierre Morel.